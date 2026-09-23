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Transfer-Hammer

ÖFB-Kapitän David Alaba hat neuen Klub

© Getty Images
David Alaba könnte schon bald ein neues Kapitel in Italien aufschlagen. Nach monatelanger Suche nach einem neuen Klub zeichnet sich für den 34-jährigen ÖFB-Star nun eine konkrete Lösung ab.
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Udinese Calcio!  Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von einer mündlichen Einigung zwischen dem ehemaligen Real-Madrid-Verteidiger und dem Serie-A-Klub.

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Damit könnte der Transfer-Poker um Alaba tatsächlich auf die Zielgerade einbiegen. Seit seinem Vertragsende bei Real Madrid war der Wiener mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht worden – von England über Italien bis in die USA. Konkreter wurde es bislang jedoch nicht.

Jetzt scheint Udinese Ernst zu machen. Der Traditionsklub soll sich mit Alaba grundsätzlich einig sein, die letzten formalen Schritte stehen noch aus. Bis zum endgültigen Abschluss ist also noch etwas Geduld gefragt.

Für Alaba wäre Udinese ein Neustart nach einer schwierigen Phase. Nach seinem Abschied aus Madrid geht es für den langjährigen Bayern-Star nun darum, wieder regelmäßig auf höchstem Niveau zu spielen. Sein Vater George hatte erst am Montag angekündigt, dass David seine Zukunft bald bekannt geben werde.

Nun könnte die Entscheidung schneller fallen als gedacht – und Alabas Weg nach Italien führen.

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