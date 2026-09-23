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Sensationsdebüt

Trainer-Hammer um Ex-LASK-Star

Zwei Männer im Trikot jubeln.
© GEPA
Nach dem Vertragsende bei den Linzern gibt es News vom deutschen Weltmeister.
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Zuletzt war es ruhig geworden um Jérôme Boateng (38). Nach seinem Vertragsende beim LASK und dem offiziellen Karriereende im Sommer schien der Ex-Bayern-Star von der Bildfläche verschwunden zu sein. Doch jetzt ist er wieder da.

Co-Trainer bei Trabzonspor

Wie türkische Medien berichten, zieht es den Weltmeister von 2014 per sofort zu Trabzonspor! Bei dem Traditionsklub soll Boateng seine allererste Station als Co-Trainer im Profi-Fußball antreten.

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Traumstart mit 4:0-Sieg

Der Süper-Lig-Klub hat turbulente Tage hinter sich: Nach einem schwachen Saisonstart musste Chef-Coach Fatih Tekke (49) gehen. Dafür übernahm Ex-Schalke-Trainer Thomas Reis (52) – und legte mit einem fulminanten 4:0-Triumph gegen Galatasaray direkt einen absoluten Traumstart hin.

Boateng trainiert Mo Salah

Jetzt will Reis sein Trainer-Team weiter aufrüsten – und holt dafür ausgerechnet Boateng an seine Seite! Beide Parteien sollen sich bereits gründlich einig sein. Boateng wird in Kürze in der Türkei erwartet, um den Vertrag zu unterschreiben.

Besonders brisant: Bei Trabzonspor trifft der Ex-Linzer auf einen echten Weltstar! Mohamed Salah (34) knallte gegen Galatasaray erst vor wenigen Tagen einen lupenreinen Dreierpack auf den Rasen. Künftig wird ihn Boateng als Co-Trainer betreuen.

Co-Trainer bei den Amateueren

Für den 76-fachen deutschen Nationalspieler ist es der große Einstieg ins Profi-Trainergeschäft. Nach seiner Zeit beim LASK (9 Einsätze als Spieler, zeitweise Co-Trainer der 2. Mannschaft) schlägt der Champions-League-Sieger damit das nächste Kapitel auf!

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