Bestätigt Udinese damit Alaba-Coup?

Ein Stuhl sagt mehr als tausend Worte! Kaum wird über eine mündliche Einigung zwischen David Alaba und Udinese berichtet, legt der Serie-A-Klub schon nach. Auf Social Media postete Udinese lediglich einen weißen Klappstuhl auf dem Fußballplatz – und die Fans hatten sofort einen Verdacht.

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Denn der Klappstuhl ist längst eng mit Alaba verbunden. Beim legendären Champions-League-Comeback von Real Madrid gegen Paris Saint-Germain im März 2022 schnappte sich der Österreicher nach dem dritten Benzema-Tor einen Stuhl am Spielfeldrand und stemmte ihn über den Kopf. Die Szene wurde zum Kult.

Auch nach dem Champions-League-Triumph gegen Liverpool im Mai 2022 feierte Alaba wieder mit dem Klappstuhl, der mittlerweile sogar einen Ehrenplatz im Bernabéu-Museum bekommen hat. Später griff er bei weiteren großen Real-Momenten ebenfalls auf die ungewöhnliche Jubel-Geste zurück.

Klappstuhl-Hint heizt Alaba-Gerüchte an

Jetzt steht ausgerechnet bei Udinese ein solcher Stuhl auf dem Rasen. Zufall oder versteckter Alaba-Hinweis? Die Fans sind jedenfalls sofort angesprungen. "Wenn Alaba kommt, ist das verrückt", schreibt ein User. Andere reagieren mit Feuer-Emojis oder fragen direkt, ob der Österreicher tatsächlich nach Udine kommt. Der Klub selbst nennt Alaba nicht beim Namen.

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Fakt ist: Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet von einer mündlichen Einigung zwischen Alaba und Udinese. Fix ist der Wechsel damit aber noch nicht. Die letzten Formalitäten müssen noch erledigt werden, ehe der Deal offiziell verkündet werden kann.

Mündliche Einigung, Formalitäten fehlen

Dass eine Verpflichtung jetzt überhaupt möglich ist, liegt am Status des Österreichers. Als vereinsloser Spieler kann Alaba auch nach dem Ende des regulären Transferfensters noch bei einem neuen Klub unterschreiben. Wann er im Fall eines Abschlusses erstmals für Udinese auflaufen könnte, ist ebenfalls offen. Nach seiner langen Verletzungspause dürfte der 34-Jährige zunächst behutsam aufgebaut werden.

Auch taktisch wäre Alaba vielseitig einsetzbar. Vom Linksverteidiger entwickelte er sich bei Bayern und Real zum Innenverteidiger. Bei Udinese könnte er in der Dreierkette eine Rolle übernehmen. Noch ist also nichts unterschrieben. Aber der Klappstuhl steht schon einmal da – und Romano zufolge fehlt für den Alaba-Coup nur noch der letzte Schritt.