Warum Sie Brotkrümel nicht einfach aus dem Toaster schütteln sollten

Einmal kurz umdrehen, kräftig schütteln und schon sind die Brotkrümel draußen? Keine gute Idee. Wer seinen Toaster auf diese Weise reinigt, schadet ihm mehr.

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Der Toaster gehört zu den Küchengeräten, die wir wahrscheinlich erst dann reinigen, wenn unten bereits eine halbe Scheibe Brot darin wohnt. Die naheliegende Lösung: Stecker ziehen, Toaster umdrehen und ordentlich ausschütteln. Genau das sollte man allerdings vermeiden.

Krümel können sich im Inneren verteilen

Beim Schütteln lösen sich zwar die Krümel aus dem Gerät, gleichzeitig können sie aber auch tiefer ins Innere gelangen. Dort befinden sich unter anderem Heizelemente, elektrische Kontakte und weitere Bauteile. Besonders problematisch wird es, wenn sich Brotkrümel oder andere kleine Partikel in Bereichen sammeln, die eigentlich frei bleiben sollten. Sie können dort die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen und im ungünstigsten Fall elektrische Kontakte stören oder einen Kurzschluss begünstigen.

Auch wenn ein paar Krümel nicht sofort für einen Defekt sorgen: Das regelmäßige kräftige Ausschütteln ist schlicht keine besonders gute Reinigungsmethode.

Noch gefährlicher: Krümel und Hitze

Modern colorful kitchen toaster plugged into an electrical outlet. © Getty Images

Ein Toaster arbeitet mit sehr hohen Temperaturen. Bleiben über längere Zeit viele trockene Brotkrümel im Inneren liegen, können diese bei entsprechender Hitze verkohlen oder sich entzünden. Deshalb sollte ein Toaster regelmäßig von Krümeln befreit werden, allerdings möglichst ohne ihn wie einen Cocktailshaker zu behandeln.

So reinigen Sie den Toaster richtig

Die meisten Toaster verfügen über eine Krümelschublade an der Unterseite. Diese lässt sich herausziehen und über dem Mülleimer entleeren. Am besten gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Stecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen. Krümelschublade herausnehmen und gründlich ausleeren. Lose Krümel vorsichtig entfernen, ohne das Gerät kräftig zu schütteln. Bei Bedarf die Öffnungen und die Krümelschublade mit einem trockenen Pinsel oder einer weichen Bürste reinigen. Vor der nächsten Verwendung sicherstellen, dass alles trocken und wieder korrekt eingesetzt ist.

Wasser hat im Inneren eines Toasters übrigens absolut nichts verloren.

Ein kleiner Küchen-Hack mit Sicherheitsfaktor

Wer seinen Toaster regelmäßig benutzt, sollte die Krümelschublade nicht erst dann leeren, wenn sie überquillt. Eine regelmäßige Reinigung verhindert, dass sich immer mehr Brotkrümel im Gerät ansammeln.

Und wer bisher den Toaster einfach über dem Waschbecken ausgeschüttelt hat: Das nächste Mal lieber lassen. Ein paar Sekunden gespart sind es nicht wert, die Krümel im Inneren des Geräts zu verteilen.