Star Trek x Le Creuset: Kult-Kollektion lässt Fan-Herzen höher schlagen

Der französische Premium-Kochgeschirr-Spezialist Le Creuset überrascht zum 60-jährigen Jubiläum der legendären Science-Fiction-Saga mit einer streng limitierten Sonderkollektion. Rechtzeitig zum offiziellen Star Trek Day landen ikonische Bräter, Becher und Küchenhelfer auf den heimischen Herden, um Kochen in ein intergalaktisches Erlebnis zu verwandeln.

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Wenn handwerkliche Präzision auf intergalaktische Faszination trifft, entstehen wahre Ikonen für die Küche. Le Creuset steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und erstklassige Materialien, während Star Trek seit sechs Jahrzehnten Millionen Menschen dazu inspiriert, mutig neue Wege zu gehen. Diese gemeinsame Entdeckerfreude wird nun in einer außergewöhnlichen Kooperation auf den Herd übertragen. Die limitierte Kollektion verbindet die meisterhafte französische Handwerkskunst mit den unverkennbaren Symbolen des weltbekannten Franchise.

Jedes einzelne Stück der exklusiven Serie wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Fans und leidenschaftliche Hobbyköche dürfen sich gleichermaßen auf hochwertige Produkte freuen, die geschmackvolle Abenteuer in den eigenen vier Wänden Wirklichkeit werden lassen. Von robustem Gusseisen über feines Steinzeug bis hin zu praktischen Helfern ist für jeden Geschmack das passende Star Trek-Utensil dabei.

© Le Creuset

Die gusseisernen Highlights für galaktischen Genuss

Das Herzstück der neuen Kollektion bilden die legendären gusseisernen Bräter und Töpfe, die mit besonderen Star-Trek-Elementen veredelt wurden. Hier vereinen sich Funktionalität und ikonisches Design auf einzigartige Weise:

Star Trek Collection Bräter mit Sternenflotten-Delta Deckelknopf: Auf diesem gusseisernen Klassiker gleitet das legendäre Raumschiff NCC-1701 elegant über die glänzende Oberfläche und steigt optisch aus den charakteristischen Ringen von Le Creuset empor. Ein edler Starfleet-Delta-Deckelknopf aus glänzendem Metall sowie eine exklusive Prägung auf der Innenseite des Deckels machen diesen Bräter zu einem echten Sammlerstück.

Auf diesem gusseisernen Klassiker gleitet das legendäre Raumschiff NCC-1701 elegant über die glänzende Oberfläche und steigt optisch aus den charakteristischen Ringen von Le Creuset empor. Ein edler Starfleet-Delta-Deckelknopf aus glänzendem Metall sowie eine exklusive Prägung auf der Innenseite des Deckels machen diesen Bräter zu einem echten Sammlerstück. Star Trek Collection Klingonen Gourmet-Profitopf mit klingonischem Trefoil Deckelknopf: Dieser Topf besticht durch die kraftvolle und markante Ästhetik des berühmten Birds of Prey, der stolz auf dem Deckel abgebildet ist. Ausgestattet mit einem klingonischen Trefoil-Deckelknopf und dem legendären Schriftzug "Qapla’" auf der Innenseite des Deckels, ist er ein absolutes Must-have für jeden Klingonen-Fan.

Dieser Topf besticht durch die kraftvolle und markante Ästhetik des berühmten Birds of Prey, der stolz auf dem Deckel abgebildet ist. Ausgestattet mit einem klingonischen Trefoil-Deckelknopf und dem legendären Schriftzug "Qapla’" auf der Innenseite des Deckels, ist er ein absolutes Must-have für jeden Klingonen-Fan. Star Trek Collection Deckelknöpfe: Wer bereits Kochgeschirr von Le Creuset besitzt, muss nicht auf das Star-Trek-Gefühl verzichten. Die beiden exklusiven Knöpfe (das Starfleet Delta und das Klingonen Trefoil) sind auch separat erhältlich. Sie sind ofenfest, ergonomisch geformt und setzen stilprägende Akzente in jeder Küche.

© Le Creuset

Stilvolles Steinzeug von Spock bis Galileo Shuttle

Neben den gusseisernen Klassikern umfasst die Kollektion eine Reihe von praktischen und optisch herausragenden Steinzeug-Produkten. Diese eignen sich hervorragend zum Servieren direkt am Tisch:

Star Trek Collection Galileo Shuttle Auflaufform mit Deckel: Diese Form ist im unverkennbaren Design der berühmten Shuttlecraft gehalten. Sie eignet sich ideal für Aufläufe und feine Ofengerichte, die warm direkt auf den Tisch transportiert werden können.

Diese Form ist im unverkennbaren Design der berühmten Shuttlecraft gehalten. Sie eignet sich ideal für Aufläufe und feine Ofengerichte, die warm direkt auf den Tisch transportiert werden können. Star Trek Collection Balok, Gorn & Talosianer Mini-Cocottes: Drei individuell gestaltete Mini-Cocottes aus robustem Steinzeug bringen galaktische Vielfalt in die Küche. Inspiriert von unvergesslichen außerirdischen Begegnungen und Kreaturen aus den Weiten der Galaxie, eignen sie sich perfekt für kleine Vorspeisen, köstliche Desserts oder feine Beilagen.

Drei individuell gestaltete Mini-Cocottes aus robustem Steinzeug bringen galaktische Vielfalt in die Küche. Inspiriert von unvergesslichen außerirdischen Begegnungen und Kreaturen aus den Weiten der Galaxie, eignen sie sich perfekt für kleine Vorspeisen, köstliche Desserts oder feine Beilagen. Star Trek Collection Spock Becher: Der Becher ist ein Blickfang auf jedem Frühstückstisch. Er verfügt über einen plastisch geformten Griff, der an die Silhouette von Spock erinnert, und wird durch edle Echtgold-Details am Rand abgerundet, die in Anlehnung an die weltberühmte Starfleet-Uniform gestaltet wurden.

Der Becher ist ein Blickfang auf jedem Frühstückstisch. Er verfügt über einen plastisch geformten Griff, der an die Silhouette von Spock erinnert, und wird durch edle Echtgold-Details am Rand abgerundet, die in Anlehnung an die weltberühmte Starfleet-Uniform gestaltet wurden. Star Trek Collection Live Long & Prosper™ Löffelablage: Die funktionale Löffelablage aus Steinzeug sorgt für Ordnung und Sauberkeit auf der Arbeitsfläche. Sie trägt den weltbekannten und zeitlosen Wunsch direkt auf der edlen Oberfläche eingeprägt.

© Le Creuset

Praktische Küchenhelfer im Kommunikator-Stil

Um das Kocherlebnis komplett zu machen, bietet die Kooperation auch innovative Helfer an, die das Arbeiten in der Küche erleichtern und gleichzeitig stilecht aussehen:

Star Trek Collection Live Long & Prosper™ Ofenhandschuh: Dieser extralange 15-Zoll-Handschuh schützt zuverlässig vor starker Hitze beim Backen und Kochen. Das Design greift die präzisen Stickereien von Spocks Uniform sowie die weltberühmte vulkanische Grußgeste stilvoll auf.

Dieser extralange 15-Zoll-Handschuh schützt zuverlässig vor starker Hitze beim Backen und Kochen. Das Design greift die präzisen Stickereien von Spocks Uniform sowie die weltberühmte vulkanische Grußgeste stilvoll auf. Star Trek Collection Communi-Grater: Die multifunktionale Reibe mit scharfer Edelstahlklinge ist im Stil des legendären Star-Trek-Kommunikators gestaltet. Dank seitlicher Knöpfe lässt sich die Passform ergonomisch verstellen, um komfortables Reiben zu ermöglichen, oder für eine platzsparende Aufbewahrung ganz einfach zusammenklappen.

© Le Creuset

Gemeinsam kochen und die Zukunft genießen

Hinter all diesen außergewöhnlichen Sammlerstücken steht eine klare Botschaft: Sie sind eine herzliche Einladung zu mehr Kreativität und echten Verbindungen am Esstisch. Denn die Liebe zu gutem Essen verbindet Menschen und Kulturen über alle Grenzen hinweg – ganz nach dem Motto "Lange leben und prosperieren".