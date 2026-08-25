Le-Creuset-Alternative: Dieses 7-teilige Set gibt es für 150 Euro!

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Wenn die Abende langsam kühler werden, beginnt für uns die schönste Zeit für große Töpfe. Suppen, Currys, Schmorgerichte und die ersten deftigen Eintöpfe schmecken im Spätsommer plötzlich wieder richtig gut. Passend dazu haben wir bei Amazon ein 7-teiliges Gusseisen-Set von Kitchen Academy entdeckt. Wir haben uns das Set genauer angesehen.

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Noch ist der Sommer nicht ganz vorbei. Aber sobald die ersten kühleren Abende kommen, verändert sich bei uns auch die Küche. Statt Salat und schnellen Sommergerichten darf es wieder etwas länger auf dem Herd köcheln.

Genau dann spielt Gusseisen seine Stärken aus. Ein großer Topf mit Tomatensoße, ein cremiges Curry oder der erste Kürbiseintopf der Saison: Solche Gerichte passen perfekt in die Übergangszeit.

Und optisch erinnert das rote Set von Kitchen Academy natürlich sofort an die bekannten Gusseisen-Klassiker von Le Creuset. Preislich liegt es allerdings deutlich darunter.

Kitchen Academy, Gusseisen Topf, 7-teiliges Set mit Dutch Ovens Rot © Kitchen Academy

Sie bekommen gleich eine ganze Gusseisen-Ausstattung

Das Interessante ist für uns weniger ein einzelner Topf als das Gesamtpaket. Das Set umfasst sieben Teile und kombiniert unter anderem Dutch Ovens, eine Soßenpfanne und eine Pfanne mit passenden Deckeln.

Damit können Sie morgens Pfannengerichte zubereiten, mittags eine schnelle Soße kochen und am Wochenende einen großen Topf auf den Herd stellen, der mehrere Stunden vor sich hin schmort.

Gerade wenn Sie Ihre Küche neu ausstatten oder schon länger Gusseisen ausprobieren möchten, ist ein komplettes Set natürlich reizvoller als ein einzelner Topf.

Kitchen Academy, Gusseisen Topf, 7-teiliges Set mit Dutch Ovens Rot © Kitchen Academy

Perfekt für die Spätsommer-Küche

Spätsommer bedeutet für uns kulinarisch das Beste aus zwei Jahreszeiten. Tomaten, Zucchini und Paprika sind noch da, gleichzeitig kommen Kürbis, Pilze und die ersten richtig gemütlichen Gerichte zurück.

Genau dafür würden wir die großen Töpfe nutzen. Eine würzige Tomatensuppe mit geröstetem Gemüse funktioniert darin genauso wie Ratatouille, Chili sin Carne oder ein langsam gekochter Linseneintopf.

Später im Herbst kommen dann Kürbissuppe, Gulasch, Kartoffeleintopf und Schmorgerichte dazu.

Ein gutes Gusseisen-Set ist deshalb kein reines Winter-Kochgeschirr. Gerade der Übergang vom Spätsommer in den Herbst ist seine beste Zeit.

Kitchen Academy, Gusseisen Topf, 7-teiliges Set mit Dutch Ovens Rot © Kitchen Academy

Warum Gusseisen für Suppen und Eintöpfe so gut passt

Der große Vorteil liegt in der Wärmespeicherung. Gusseisen braucht etwas länger, bis es richtig heiß ist, hält diese Wärme anschließend aber sehr gut.

Das mögen wir besonders bei Gerichten, die nicht in zehn Minuten fertig sein müssen. Zwiebeln langsam anschwitzen, Gemüse anrösten, Flüssigkeit dazugeben und anschließend alles gemütlich köcheln lassen – genau dafür ist ein schwerer Topf gemacht.

Auch beim Servieren hat Gusseisen Charme. Statt den Eintopf noch einmal umzufüllen, können Sie den roten Topf einfach auf den gedeckten Tisch stellen.

Unser Redaktions-Check: Ist das Set eine echte Le-Creuset-Alternative?

Optisch ist die Ähnlichkeit kaum zu übersehen. Trotzdem würden wir das Kitchen-Academy-Set nicht einfach mit deutlich teurerem Premium-Kochgeschirr gleichsetzen. Dafür müsste man Verarbeitung und Langzeitqualität direkt miteinander vergleichen.

Kitchen Academy, Gusseisen Topf, 7-teiliges Set mit Dutch Ovens Rot © Kitchen Academy

Interessant finden wir vielmehr, was Sie für Ihr Geld bekommen. Statt rund 150 Euro für einen einzelnen hochwertigen Gusseisentopf auszugeben, erhalten Sie hier ein komplettes Set mit unterschiedlichen Kochgefäßen.

Wer den typischen emaillierten Gusseisen-Look liebt und erst einmal ausprobieren möchte, wie häufig er diese Art von Kochgeschirr tatsächlich verwendet, findet hier einen wesentlich günstigeren Einstieg.

Kitchen Academy, Gusseisen Topf, 7-teiliges Set mit Dutch Ovens Rot © Kitchen Academy

Unser Tipp für die ersten kühlen Abende

Starten Sie gar nicht kompliziert. Ein großer Topf mit Tomaten, Paprika, Zucchini, Knoblauch und Kräutern passt perfekt in den Spätsommer. Wenn es etwas herbstlicher werden darf, kommen Kürbis, Kartoffeln oder Linsen dazu.

Auch Brot ist ein spannendes Thema. Dutch Ovens werden gerne zum Backen verwendet, weil sich im geschlossenen Topf ein besonderes Backklima erzeugen lässt.

So wird aus dem Kochgeschirr schnell mehr als nur ein Set für Suppen und Eintöpfe.

Für wen lohnt sich das Set?

Vor allem für Menschen, die gerne Suppen, Eintöpfe, Currys, Schmorgerichte und Ofengerichte kochen, ist die Auswahl interessant. Auch Familien profitieren davon, mehrere Größen zur Verfügung zu haben.

Wenn Sie dagegen nur gelegentlich kochen und schwere Töpfe eher unpraktisch finden, würden wir eher zu einem einzelnen Modell greifen. Gusseisen bringt schließlich ordentlich Gewicht mit.

Für leidenschaftliche Hobbyköche ist genau diese massive Bauweise aber häufig Teil des Reizes.

Fazit: Jetzt beginnt wieder die Zeit der großen Töpfe

Die ersten kühleren Abende sind für uns das heimliche Startsignal für die Spätsommer- und Herbstküche. Endlich dürfen Suppen wieder etwas cremiger, Eintöpfe etwas deftiger und Soßen etwas länger gekocht werden.

Das rote 7-teilige Set von Kitchen Academy passt genau in diese Zeit. Für aktuell 151,24 Euro statt 179,99 Euro UVP bekommen Sie mehrere emaillierte Gusseisen-Töpfe und Pfannen für ganz unterschiedliche Gerichte.

Wer den klassischen Gusseisen-Look liebt, aber nicht direkt mehrere Hundert Euro für Premium-Kochgeschirr ausgeben möchte, sollte sich das Set deshalb einmal genauer ansehen.

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