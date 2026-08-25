Mit diesem Kärcher Hochdruckreiniger werden Terrasse und Gartenwege blitzblank

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Die ersten Blätter fallen, auf der Terrasse sammeln sich Staub und Schmutz und auch Gartenwege könnten nach dem Sommer eine gründliche Reinigung vertragen. Genau jetzt beginnt die perfekte Zeit für einen kleinen Herbstputz rund ums Haus. Mit dem Kärcher K 3 FJ Home sollen Terrasse, Wege und Gartenmöbel ohne stundenlanges Schrubben wieder sauber werden. Bei Amazon gibt es den Hochdruckreiniger aktuell für 151,25 Euro statt 179,99 Euro UVP.

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Der Spätsommer ist für uns der ideale Moment, um draußen noch einmal Ordnung zu schaffen. Die Gartenmöbel stehen noch, das Wetter spielt häufig mit und gleichzeitig kündigt sich der Herbst bereits mit den ersten Blättern an.

Bevor Laub, Regen und Feuchtigkeit endgültig übernehmen, lohnt sich deshalb eine gründliche Runde rund ums Haus. Genau dafür ist der Kärcher K 3 FJ Home interessant.

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home © Kärcher

Erst putzen, dann kann der Herbst kommen

Nach einem langen Sommer sieht man Terrassen und Gartenwegen ihre intensive Nutzung häufig an. Staub, Erde, Pflanzenreste und anderer Schmutz haben sich angesammelt.

Mit maximal 120 bar kann der Kärcher typische Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten erleichtern. Statt jeden Bereich mühsam mit Bürste und Eimer zu bearbeiten, können Sie größere geeignete Flächen deutlich komfortabler angehen.

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home © Kärcher

Und das Beste am Spätsommerputz: Danach können Sie die letzten warmen Tage auf einer frisch gereinigten Terrasse genießen.

Praktisch für Terrasse und Gartenwege

Gerade bei größeren Flächen zeigt sich, warum ein Hochdruckreiniger angenehm sein kann. Bahn für Bahn verschwindet der Schmutz – und der Unterschied ist unmittelbar sichtbar.

Mit dem enthaltenen HomeKit ist das Set besonders auf Arbeiten rund ums Zuhause ausgerichtet. Auch eine Schaumdüse gehört dazu. Der haftende Schaum kann dabei helfen, Verschmutzungen vor der eigentlichen Reinigung anzulösen.

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home © Kärcher

Bei empfindlichen Materialien sollten Sie allerdings vorsichtig sein. Nicht jedes Holz, jede Fuge oder jede beschichtete Oberfläche verträgt hohen Wasserdruck.

Unser Spätsommer-Tipp

Wir würden nicht warten, bis Terrasse und Wege komplett unter nassem Herbstlaub verschwunden sind.

Nutzen Sie lieber einen trockenen Spätsommertag für die Grundreinigung. Danach müssen Sie im Herbst häufig nur noch Laub entfernen und kleinere Verschmutzungen beseitigen.

Auch Gartenmöbel können Sie bei dieser Gelegenheit reinigen, bevor sie später ins Winterquartier wandern.

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home © Kärcher

Für wen lohnt sich der Kärcher?

Der Kärcher K 3 FJ Home passt besonders zu Ihnen, wenn Sie eine Terrasse, einen Hof oder Gartenwege haben und regelmäßig selbst Hand anlegen.

Mit bis zu 120 bar gehört er nicht zu den großen Profi-Geräten. Für typische Arbeiten rund ums private Zuhause ist aber genau das interessant: Sie bekommen einen handlicheren Hochdruckreiniger, der für den saisonalen Haus- und Gartenputz gedacht ist.

Für aktuell 149,99 Euro statt 179,99 Euro UVP ist das Set zudem einen Blick wert, wenn Sie ohnehin vor dem Herbst noch einmal draußen sauber machen möchten.

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home © Kärcher

Fazit: Einmal sauber machen, bevor die Blätter richtig fallen

Noch ist der Sommer nicht ganz vorbei, doch die ersten Blätter erinnern bereits daran, was kommt. Jetzt ist deshalb ein guter Zeitpunkt, Terrasse, Gartenwege und Außenbereich noch einmal gründlich auf Vordermann zu bringen.

Der Kärcher K 3 FJ Home bringt dafür 120 bar, Schaumdüse und HomeKit mit. Danach dürfen die Blätter kommen – zumindest startet Ihre Terrasse sauber in den Herbst.

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