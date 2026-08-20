Samsung Galaxy S26 Ultra bei Amazon: Darum überzeugt das Smartphone

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Wer beim Smartphone keine Kompromisse machen möchte, landet schnell bei den Samsung Ultra-Modellen. Besonders spannend ist aktuell das Samsung Galaxy S26 Ultra, erhältlich bei Amazon. In der hier angebotenen Ausstattung bekommen Sie 16 GB RAM, satte 1 TB Speicher und eine 200-Megapixel-Kamera. Dazu kommen Galaxy AI und ein Privacy Display.

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Günstig ist dieses Gesamtpaket allerdings nicht. 1.948,14 Euro werden derzeit für das Samsung Galaxy S26 Ultra in Cobalt Violet aufgerufen. Dafür handelt es sich um eine üppig ausgestattete Konfiguration, die sich vor allem an Menschen richtet, die ihr Smartphone intensiv nutzen und beim Speicher nicht ständig überlegen möchten, welche Fotos, Videos oder Apps wieder gelöscht werden müssen.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

1 TB Speicher: Hier wird es richtig interessant

Für unseren Redaktionscheck ist vor allem die Kombination aus 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB internem Speicher interessant. Das ist eine Ausstattung, bei der das Smartphone längst nicht mehr nur für WhatsApp, Instagram und ein paar Urlaubsbilder gedacht ist.

Wer viele hochauflösende Fotos und Videos aufnimmt, große Apps nutzt oder sein Smartphone über mehrere Jahre behalten möchte, bekommt hier enorme Reserven. Gerade angesichts der 200-MP-Kamera ergibt der große Speicher durchaus Sinn.

Hinzu kommen die Funktionen von Galaxy AI. Samsung setzt damit weiterhin darauf, klassische Smartphone-Aufgaben mit KI-Funktionen zu verbinden. Das macht das S26 Ultra besonders für Nutzer interessant, die ihr Handy nicht nur privat, sondern auch für Arbeit, Reisen und kreative Aufgaben einsetzen.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Privacy Display ist ein cleveres Detail für unterwegs

Ein Feature fällt im Alltag besonders auf: das Privacy Display. Wer regelmäßig im Zug, Flugzeug, Café oder Großraumbüro arbeitet, kennt das Problem neugieriger Blicke auf den Bildschirm.

Genau hier setzt die Funktion an. Für ein Smartphone dieser Preisklasse gefällt uns dieser Ansatz besonders gut, denn es ist kein reines Technik-Gimmick, sondern kann im täglichen Gebrauch tatsächlich praktisch sein.

Für wen lohnt sich das Galaxy S26 Ultra?

Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist kein Smartphone für jemanden, der lediglich telefonieren, Nachrichten schreiben und gelegentlich ein Foto machen möchte. Dafür ist diese 1-TB-Ausführung schlicht zu luxuriös.

Spannend wird sie für Power-User. Viel Speicher, 16 GB RAM, eine 200-MP-Kamera und die Galaxy-AI-Funktionen ergeben zusammen ein Smartphone, das als tägliche Multimedia-, Kamera- und Arbeitszentrale gedacht ist.

Positiv finden wir außerdem, dass die angebotene Variante mit drei Jahren Herstellergarantie beworben wird. Bei einem Gerät, das fast 2.000 Euro kostet, ist eine längere Nutzung schließlich deutlich interessanter als ein schneller Wechsel zum nächsten Modell.

Jetzt auch bei Amazon erhältlich

Wer ohnehin nach dem S26 Ultra in einer besonders großen Speichervariante gesucht hat, findet bei Amazon derzeit die Cobalt-Violet-Version mit 1 TB Speicher und 16 GB RAM für 1.948,14 Euro.

Unser Eindruck: Das ist kein Schnäppchen-Smartphone, sondern ein bewusst luxuriös ausgestattetes Android-Flaggschiff. Wenn Sie allerdings genau diese Kombination aus enormem Speicher, leistungsfähiger Kamera, Galaxy AI und Premium-Ausstattung suchen, gehört das S26 Ultra zu den Geräten, die man sich genauer ansehen sollte.

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