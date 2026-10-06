Amazon Prime Day: Die stärksten Apple-Deals!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Apple-Produkte stehen bei vielen ganz oben auf der Wunschliste – günstig sind sie allerdings selten. Umso spannender wird es, wenn rund um den Amazon Prime Day ausgewählte Geräte als Deals auftauchen. Diesmal reicht die Auswahl vom großen iPad Air über ein kompaktes MacBook bis hin zum iPhone 17 Pro Max. Wenn Sie ohnehin ein Apple-Upgrade geplant haben, sollten Sie diese drei Modelle kennen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Unser Prime-Highlight: iPad Air mit M3 und satten 1 TB Speicher

Das Apple iPad Air mit 13-Zoll-Display und M3 Chip ist besonders interessant, wenn Sie ein Tablet suchen, das deutlich mehr kann als Streaming und Surfen. Das große Liquid Retina Display bietet viel Platz zum Arbeiten, Zeichnen, Bearbeiten von Fotos oder für Ihre Lieblingsserie auf dem Sofa.

Apple iPad Air 13" with M3 Chip: Apple Intelligence © Apple

Richtig spannend wird die angebotene Variante beim Speicher: 1 TB bietet enorm viel Platz für Fotos, Videos, Apps und Dokumente. Dazu kommen Apple Intelligence, eine 12-MP-Front- und Rückkamera, Wi-Fi 6E und Touch ID. Die violette Farbe macht das Ganze auch optisch zu einem Hingucker.

Wer sein iPad täglich nutzt und bewusst eine leistungsstarke Variante mit sehr viel Speicher sucht, sollte sich dieses Prime-Angebot genauer ansehen.

MacBook Neo: Der kompakte Apple-Laptop für unterwegs

Sie möchten lieber einen klassischen Laptop? Dann fällt das 13 Zoll große MacBook Neo ins Auge. Mit seinem A18 Pro Chip ist es für Apple Intelligence und AI-Funktionen ausgelegt und bringt ein Liquid Retina Display mit.

Apple 13 inch MacBook Neo Laptop with A18 Pro Chip © Apple

Die hier angebotene Variante besitzt 8 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und eine 256-GB-SSD. Für Videoanrufe steht außerdem eine 1080p FaceTime HD Kamera zur Verfügung.

Besonders schön ist die Farbe Citrus: Wer bei seinem Laptop nicht immer nur zwischen Silber, Grau und Schwarz wählen möchte, bekommt hier einen deutlich frischeren Look. Durch das kompakte 13-Zoll-Format ist das MacBook zudem interessant für Uni, Büro, Homeoffice und unterwegs.

iPhone 17 Pro Max: Das große Apple-Upgrade

Und dann wäre da natürlich noch das iPhone 17 Pro Max. Wer beim Smartphone möglichst wenig Kompromisse machen möchte, bekommt hier ein 6,9 Zoll großes Display mit ProMotion und den A19 Pro Chip.

Apple iPhone 17 Pro Max 256GB: 6.9 inch Display with ProMotion © Apple

Für Foto-Fans dürfte vor allem das Pro Fusion Kamerasystem interessant sein. Hinzu kommt eine Center Stage Frontkamera. Die angebotene Variante verfügt über 256 GB Speicher und kommt in der auffälligen Farbe Cosmic Orange.

Gerade wenn Sie Ihr Smartphone mehrere Jahre verwenden und ohnehin mit einem Wechsel auf ein aktuelles Pro-Max-Modell liebäugeln, gehört das iPhone definitiv auf die Prime-Day-Beobachtungsliste.

Welcher Apple-Deal passt zu Ihnen?

Die drei Geräte sprechen ganz unterschiedliche Bedürfnisse an: Das iPad Air ist unser Tipp für alle, die Tablet und leistungsstarkes Arbeitsgerät verbinden möchten. Das MacBook eignet sich für alle, die lieber mit Tastatur und klassischem Laptop arbeiten, während das iPhone 17 Pro Max das große Smartphone-Upgrade für Apple-Fans ist.

Und genau bei hochpreisiger Technik lohnt sich der Preisvergleich während des Prime Day besonders. Wenn eines dieser Geräte ohnehin auf Ihrer Wunschliste steht, sollten Sie deshalb den aktuellen Amazon-Preis mit dem üblichen Verkaufspreis vergleichen – denn ein guter Deal ist schließlich nur dann ein guter Deal, wenn Sie tatsächlich sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.