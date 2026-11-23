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Leseratten aufgepasst! Amazon hat zum Black Friday gleich zwei spannende Kindle-Modelle im Angebot. Ob du einfach nur gemütlich deine Lieblingsbücher lesen oder zusätzlich Notizen machen und Dokumente bearbeiten möchtest: Mit dem Kindle Paperwhite und dem Kindle Scribe Colorsoft stehen zwei interessante E-Reader zur Auswahl.

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Ein gutes Buch gehört für viele zum perfekten Feierabend. Noch praktischer wird das Lesen mit einem E-Reader: Statt mehrere Bücher mitzuschleppen, hast du deine digitale Bibliothek immer dabei. Und gerade zum Black Friday lohnt sich ein Blick auf die Kindle-Angebote bei Amazon.

Wir stellen dir zwei Modelle vor, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken.

Kindle Scribe Colorsoft: Lesen, schreiben und kreativ werden

Der Kindle Scribe Colorsoft mit 64 GB ist deutlich mehr als ein gewöhnlicher E-Reader. Das Gerät kombiniert ein großes Farbdisplay mit praktischen Schreibfunktionen und eignet sich damit besonders für alle, die gerne lesen, Notizen festhalten oder mit digitalen Dokumenten arbeiten.

© Kindle

Das 11 Zoll große, papierähnliche Farbdisplay bietet viel Platz für Bücher, handschriftliche Aufzeichnungen und Dokumente. Dank integrierter Beleuchtung kannst du auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen angenehm lesen.

Besonders interessant ist die Möglichkeit, direkt auf dem Gerät zu schreiben. Im integrierten Notizbuch kannst du Gedanken, Ideen oder To-do-Listen festhalten. Auch Anmerkungen in unterstützten Büchern und Dokumenten sind möglich.

Mit 64 GB Speicherplatz bietet der Kindle außerdem reichlich Platz für deine digitale Bibliothek und Notizen. Trotz des großen Displays ist das Gerät auf eine schlanke und leichte Bauweise ausgelegt.

Für wen lohnt sich der Kindle Scribe Colorsoft? Wenn du nicht nur Bücher verschlingst, sondern auch gerne handschriftliche Notizen machst, ist dieses Modell eine spannende Kombination aus E-Reader und digitalem Notizbuch.

Kindle Paperwhite: Der perfekte Begleiter für echte Leseratten

Du möchtest vor allem eines: entspannt lesen? Dann könnte der Kindle Paperwhite mit 16 GB die bessere Wahl sein.

Das Modell aus dem Jahr 2024 verfügt über ein 7 Zoll großes, blendfreies Display, das auch bei hellem Umgebungslicht gut lesbar sein soll. Damit eignet sich der E-Reader für gemütliche Lesestunden auf der Couch ebenso wie für den nächsten Urlaub.

© Kindle

Ein weiterer Pluspunkt ist die lange Akkulaufzeit. Laut Produktbeschreibung hält der Akku bei entsprechender Nutzung mehrere Wochen durch. Du musst das Gerät also nicht ständig aufladen.

Mit 16 GB Speicherplatz bietet der Paperwhite ausreichend Raum für zahlreiche E-Books. Durch sein kompakteres Format lässt er sich außerdem bequem in der Tasche verstauen.

Wichtig zu wissen: Bei der hier verlinkten Variante handelt es sich um das Modell mit Werbung. Diese kann beispielsweise auf dem Sperrbildschirm erscheinen.

Für wen lohnt sich der Kindle Paperwhite? Wenn du einen unkomplizierten E-Reader für Romane, Krimis und Urlaubslektüre suchst, bekommst du hier ein Gerät, das sich ganz auf das Lesen konzentriert.

Welchen Kindle solltest du kaufen?

Die Entscheidung hängt davon ab, wie du deinen Kindle nutzen möchtest. Der Kindle Scribe Colorsoft ist die vielseitigere Wahl: Sein großes Farbdisplay und die Schreibfunktionen machen ihn besonders für Notizen, Dokumente und kreative Ideen interessant.

Der Kindle Paperwhite ist dagegen ideal, wenn du hauptsächlich Bücher lesen möchtest und Wert auf ein handliches Format sowie eine lange Akkulaufzeit legst.

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