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Fenster putzen, Böden wischen oder Staub saugen? Am Black Friday lockt Amazon mit Angeboten für smarte Haushaltshelfer. Doch welcher Reinigungsroboter passt zu deinem Zuhause – und wann reicht ein günstiger Fenstersauger völlig aus? Wir zeigen dir vier Geräte, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen.

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Putzen gehört wohl für die wenigsten zu den Lieblingsbeschäftigungen. Umso verlockender sind Haushaltsgeräte, die uns einen Teil der Arbeit abnehmen. Besonders zum Black Friday lohnt sich ein Blick auf Fensterputzroboter und Saug-Wisch-Roboter. Aber Vorsicht: Das teuerste Modell ist nicht automatisch die beste Wahl für dich.

1. Ecovacs Winbot W2S Omni: Für alle, die Fensterputzen hassen

Große Fensterfronten, Balkontüren oder schwer erreichbare Glasflächen können beim Putzen ganz schön mühsam werden. Genau hier kommt der Ecovacs Winbot W2S Omni ins Spiel.

© Ecovacs

Der Fensterputzroboter bewegt sich selbstständig über die Scheibe und reinigt sie mit drei Wasserdüsen. Die TruEdge-Technologie soll dabei helfen, möglichst nah an die Fensterkanten zu gelangen. Praktisch ist auch die multifunktionale Station, die den Roboter während des Betriebs mit Energie versorgen kann. Ein zwölfstufiges Schutzsystem sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Für wen lohnt er sich? Vor allem für dich, wenn du viele oder besonders große Fenster hast und dir das regelmäßige Fensterputzen erleichtern möchtest. Kleine Ecken und Rahmen können trotzdem etwas Nacharbeit brauchen.

2. Roborock Qrevo S Pro: Der Alltagshelfer für die ganze Wohnung

Du möchtest nicht jeden Tag selbst saugen und wischen? Dann könnte der Roborock Qrevo S Pro interessant sein.

© Roborock

Mit einer angegebenen Saugleistung von 18.500 Pascal nimmt er es mit Staub, Krümeln und Haaren auf. Zusätzlich wischt er Hartböden und reinigt seine Mopps in der Station mit bis zu 75 °C heißem Wasser. Ein Anti-Haarverwicklungssystem und die Hinderniserkennung sollen den Pflegeaufwand reduzieren.

Für wen lohnt er sich? Für Haushalte, die regelmäßig saugen und wischen müssen – besonders dann, wenn du viel Hartboden hast oder Haustiere bei dir wohnen. Er bietet viele Komfortfunktionen, ohne gleich zum aufwendigsten Premiummodell greifen zu müssen.

3. Dreame X60 Pro Ultra Complete: Luxus für anspruchsvolle Haushalte

Wenn du bei der Bodenreinigung möglichst wenig selbst erledigen möchtest, spielt der Dreame X60 Pro Ultra Complete in einer anderen Liga.

© Dreame

Der Premiumroboter bringt laut Hersteller eine Saugleistung von bis zu 42.000 Pascal mit. Seine ausfahrbaren Reinigungsarme sollen auch Randbereiche besser erreichen, während zwei KI-Kameras bei der Navigation helfen. Dazu kommen eine automatische Entleerung, eine Mopp-Selbstreinigung mit bis zu 100 °C und ein System gegen Haarverwicklungen. Laut Hersteller kann er Hindernisse von bis zu zehn Zentimetern überwinden.

Für wen lohnt er sich? Für größere Wohnungen oder Häuser, in denen unterschiedliche Bodenbeläge, viele Möbel und anspruchsvolle Reinigungssituationen zusammenkommen. Wenn du nur eine kleine Wohnung mit wenigen Hindernissen hast, brauchst du diesen Funktionsumfang wahrscheinlich nicht.

4. Kärcher WV 2 Black Edition: Die unkomplizierte Alternative

Nicht jeder braucht einen Roboter. Manchmal reicht ein praktischer Helfer, der eine lästige Aufgabe schneller erledigt. Der Kärcher WV 2 Black Edition ist genau so ein Gerät.

© Kärcher

Du sprühst die Scheibe ein, reinigst sie mit dem Mikrofaserbezug und saugst das Schmutzwasser anschließend mit dem Fenstersauger ab. Zwei unterschiedlich breite Absaugdüsen machen ihn für größere und kleinere Glasflächen geeignet. Der Akku hält laut Hersteller bis zu 35 Minuten.

Für wen lohnt er sich? Für dich, wenn du nur gelegentlich Fenster putzt, ein überschaubares Budget hast oder lieber selbst die Kontrolle behältst. Er reinigt nicht automatisch, ist dafür aber deutlich unkomplizierter als ein Fensterputzroboter.

Fazit: Welcher Black-Friday-Putzhelfer passt zu dir?

Wenn dich vor allem schmutzige Fenster nerven, hast du zwei Möglichkeiten: Der Ecovacs Winbot W2S Omni übernimmt einen großen Teil der Arbeit automatisch, während der Kärcher WV 2 eine praktische Lösung für gelegentliches Fensterputzen ist.

Für die tägliche Bodenreinigung ist der Roborock Qrevo S Pro eine interessante Wahl. Der Dreame X60 Pro Ultra Complete richtet sich dagegen an alle, die besonders viel Technik und Komfort möchten.

Unser Tipp: Schau am Black Friday nicht nur auf den Rabatt, sondern überlege zuerst, welche Putzarbeit du tatsächlich loswerden möchtest. So wird aus einem vermeintlichen Schnäppchen eine Anschaffung, die dir auch langfristig den Alltag erleichtert.

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