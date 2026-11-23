BLACK FRIDAY
Black Friday: Ninja Heißluftfritteuse jetzt 43% günstiger
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Ninja Foodi FlexDrawer: Zwei Heißluftfritteusen in einer
Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder leckeres Ofengemüse – mit der Ninja Foodi FlexDrawer wird Kochen besonders unkompliziert. Das Highlight ist der herausnehmbare Trenner: Damit verwandelst du die große 10,4-Liter-Schublade bei Bedarf in zwei separate Garzonen.
So kannst du beispielsweise Fleisch und Gemüse gleichzeitig zubereiten, ohne dafür zwei Geräte zu benötigen. Für größere Portionen entfernst du einfach die Trennwand und nutzt den gesamten Garraum.
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Die sieben Zubereitungsfunktionen sorgen für zusätzliche Abwechslung im Küchenalltag. Auch die Reinigung ist unkompliziert: Der antihaftbeschichtete Korb ist spülmaschinengeeignet. In der eleganten Farbkombination Schwarz und Kupfer macht die Heißluftfritteuse außerdem optisch einiges her.
Fazit: Ein Black-Friday-Highlight für deine Küche
Wenn du schon länger mit einer großen Heißluftfritteuse liebäugelst, lohnt sich jetzt ein Blick auf die Ninja Foodi FlexDrawer. Besonders für Familien oder alle, die gerne mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, ist das flexible Zwei-Zonen-System interessant. Zum Start der Black-Friday-Angebote gehört das Modell definitiv auf deine Shopping-Liste!
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