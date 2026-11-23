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Heute geht es los! Die Black-Friday-Angebote bei Amazon sind gestartet und gleich zum Auftakt wartet ein echtes Highlight für deine Küche: Die Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse mit 10,4 Litern Fassungsvermögen ist als Black-Friday-Deal erhältlich. Besonders praktisch: Dank der flexiblen Aufteilung kannst du gleich zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten.

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Ninja Foodi FlexDrawer: Zwei Heißluftfritteusen in einer

Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder leckeres Ofengemüse – mit der Ninja Foodi FlexDrawer wird Kochen besonders unkompliziert. Das Highlight ist der herausnehmbare Trenner: Damit verwandelst du die große 10,4-Liter-Schublade bei Bedarf in zwei separate Garzonen.

So kannst du beispielsweise Fleisch und Gemüse gleichzeitig zubereiten, ohne dafür zwei Geräte zu benötigen. Für größere Portionen entfernst du einfach die Trennwand und nutzt den gesamten Garraum.

Die sieben Zubereitungsfunktionen sorgen für zusätzliche Abwechslung im Küchenalltag. Auch die Reinigung ist unkompliziert: Der antihaftbeschichtete Korb ist spülmaschinengeeignet. In der eleganten Farbkombination Schwarz und Kupfer macht die Heißluftfritteuse außerdem optisch einiges her.

Ninja Foodi FlexDrawer Hot Air Fryer, 10.4 L, Dual Zone, Black/Copper © Ninja

Fazit: Ein Black-Friday-Highlight für deine Küche

Wenn du schon länger mit einer großen Heißluftfritteuse liebäugelst, lohnt sich jetzt ein Blick auf die Ninja Foodi FlexDrawer. Besonders für Familien oder alle, die gerne mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, ist das flexible Zwei-Zonen-System interessant. Zum Start der Black-Friday-Angebote gehört das Modell definitiv auf deine Shopping-Liste!

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