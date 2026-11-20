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Ein bequemer Gaming-Stuhl, eine präzise Maus, ein gutes Headset oder ein zusätzlicher Controller: Am Black Friday kannst du dein Gaming-Setup mit praktischem Zubehör aufrüsten. Bei Amazon sind aktuell mehrere beliebte Gaming-Produkte im Angebot. Besonders interessant sind der AutoFull G7 Gaming-Stuhl, die Logitech G502 HERO, das Razer BlackShark V2 X und der PlayStation 5 DualSense Wireless Controller. Wir zeigen dir, was die vier Produkte können und für wen sie sich lohnen.

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1. AutoFull G7: Gaming-Stuhl mit verstellbarer Rückenstütze

Wer regelmäßig mehrere Stunden vor dem Computer verbringt, weiß, wie wichtig ein bequemer Stuhl ist. Der AutoFull G7 Gaming-Stuhl bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und soll dadurch eine individuell anpassbare Sitzposition ermöglichen.

© AutoFull

Besonders interessant ist die 3-Zonen-Lendenwirbelstütze, die den unteren Rücken gezielt unterstützen soll. Gerade bei längeren Gaming-Sessions kann eine gut eingestellte Rückenstütze für mehr Komfort sorgen.

Dazu kommen die flexibel verstellbaren Armlehnen. Laut Hersteller bieten sie einen Verstellbereich von 720 Grad, sodass du ihre Position an deine bevorzugte Sitzhaltung anpassen kannst.

Die Rückenlehne lässt sich bis zu 140 Grad nach hinten neigen. Gemeinsam mit der ausziehbaren Fußstütze bietet der Stuhl damit auch eine entspanntere Position für kurze Pausen zwischen den Spielen.

Ein weiterer Vorteil ist der atmungsaktive Mesh-Bezug, der die Luftzirkulation verbessern soll.

Black-Friday-Angebot: Der AutoFull G7 ist bei Amazon als Black-Friday-Big-Deal gekennzeichnet.

2. Logitech G502 HERO: Gaming-Maus mit 11 programmierbaren Tasten

Die Logitech G502 HERO ist eine vielseitige Gaming-Maus für alle, die ihre Steuerung individuell anpassen möchten.

Der integrierte HERO-Sensor ermöglicht präzise Mausbewegungen. Besonders praktisch sind die elf programmierbaren Tasten, auf die du häufig verwendete Befehle legen kannst.

© Logitech G

Das ist beispielsweise bei Shootern, Strategiespielen oder Games mit vielen Tastenkombinationen hilfreich.

Über die passende Software lassen sich verschiedene Einstellungen und Profile verwalten. So kannst du die Maus an unterschiedliche Spiele anpassen.

Ein weiteres Highlight ist das Gewichtstuning. Mit fünf anpassbaren Gewichten kannst du die Balance und das Handling verändern.

Auch optisch hat die G502 HERO einiges zu bieten: Die LIGHTSYNC-RGB-Beleuchtung sorgt für farbige Akzente auf deinem Schreibtisch.

Black-Friday-Angebot: Die Logitech G502 HERO ist bei Amazon als Black-Friday-Big-Deal gelistet.

3. Razer BlackShark V2 X: Gaming-Headset für PC und Konsole

Ein gutes Headset ist beim Gaming besonders wichtig. Schließlich möchtest du Schritte, Umgebungsgeräusche und die Stimmen deiner Mitspieler möglichst klar hören.

Das Razer BlackShark V2 X richtet sich an Gamer, die ein kabelgebundenes Headset mit guter Ausstattung suchen.

© Razer

Im Inneren arbeiten 50-Millimeter-TriForce-Treiber, die unterschiedliche Klangbereiche möglichst klar wiedergeben sollen. Dadurch können sowohl tiefe Effekte als auch Stimmen und andere Spielgeräusche besser zur Geltung kommen.

Das Headset unterstützt außerdem virtuellen 7.1-Surround-Sound auf kompatiblen Windows-Systemen. Dieser kann dabei helfen, Geräusche im Spiel räumlich besser einzuordnen.

Für die Kommunikation mit deinem Team ist ein HyperClear-Nierenmikrofon integriert. Es soll deine Stimme gezielt aufnehmen und störende Umgebungsgeräusche reduzieren.

Zusätzlich setzt Razer auf eine passive Geräuschisolierung. Die geschlossenen Ohrmuscheln sollen Außengeräusche abschwächen, damit du dich besser auf dein Spiel konzentrieren kannst.

Black-Friday-Angebot: Auch das Razer BlackShark V2 X wird bei Amazon als Black-Friday-Big-Deal angeboten.

4. PlayStation 5 DualSense: Wireless Controller mit haptischem Feedback

Wenn du eine PlayStation 5 besitzt, gehört ein zusätzlicher Controller zu den praktischsten Gaming-Anschaffungen. Egal, ob du gemeinsam mit Freunden spielen möchtest oder einfach einen Ersatzcontroller benötigst: Der Sony DualSense Wireless Controller bietet die bekannten Funktionen der PS5.

Besonders spannend ist das haptische Feedback. Dabei erzeugt der Controller unterschiedliche Vibrationen, die bestimmte Aktionen im Spiel spürbarer machen können. So lassen sich beispielsweise verschiedene Untergründe oder Bewegungen intensiver wahrnehmen.

© Playstation

Ein weiteres Highlight sind die adaptiven Trigger. Die L2- und R2-Tasten können je nach Spiel einen unterschiedlichen Widerstand erzeugen. Dadurch fühlt sich beispielsweise das Spannen eines Bogens oder das Beschleunigen eines Fahrzeugs realistischer an.

Auch optisch überzeugt der Controller mit seinem modernen Design in Weiß. Die integrierte Lichtleiste und die Spieleranzeige ergänzen die Ausstattung.

Dank der kabellosen Verbindung kannst du bequem vom Sofa aus spielen. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht außerdem die Kommunikation in unterstützten Spielen.

Der DualSense eignet sich besonders für PS5-Besitzer, die gerne gemeinsam spielen oder einen zweiten Controller griffbereit haben möchten.

Gaming-Angebot: Der weiße DualSense Wireless Controller ist bei Amazon erhältlich. Da in den vorliegenden Angaben kein konkreter Black-Friday-Rabatt ausgewiesen ist, lohnt sich vor dem Kauf ein Preisvergleich.

Welche Gaming-Angebote lohnen sich am Black Friday?

Welches der vier Produkte für dich interessant ist, hängt vor allem davon ab, wie du am liebsten spielst.

Wenn du häufig lange vor dem Computer sitzt, könnte der AutoFull G7 mit seiner verstellbaren Rückenstütze und Fußstütze eine sinnvolle Ergänzung sein.

Die Logitech G502 HERO eignet sich besonders für PC-Gamer, die ihre Maus individuell konfigurieren möchten. Das Razer BlackShark V2 X ist dagegen interessant, wenn du ein neues Headset für Gaming und Sprachchats suchst.

Für Konsolenspieler ist der PlayStation 5 DualSense Controller eine praktische Wahl. Vor allem, wenn du gerne gemeinsam mit Freunden spielst, kann sich ein zweiter Controller lohnen.

Fazit: Gaming-Setup am Black Friday aufrüsten

Ob mehr Sitzkomfort, eine individuell anpassbare Steuerung, besserer Sound oder ein zusätzlicher Controller: Alle vier Produkte können dein Spielerlebnis auf unterschiedliche Weise verbessern.

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