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Ein echter Weihnachtsbaum gehört für viele zum Fest dazu. Doch jedes Jahr einen neuen Baum kaufen, transportieren und nach Weihnachten wieder entsorgen? Das geht auch einfacher. Künstliche Weihnachtsbäume werden deshalb für immer mehr Haushalte zu einer interessanten Alternative. Besonders Modelle mit naturgetreuen Zweigen sehen echten Tannen inzwischen erstaunlich ähnlich. Der ArtiTree Nordfichte mit 180 cm Höhe setzt auf eine realistische Optik, einen Holzständer und eine praktische Aufbewahrungstasche. Passend zur Weihnachtszeit ist das Modell aktuell bei Amazon im Black-Friday-Angebot erhältlich.

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Künstlicher Weihnachtsbaum: Welche Vorteile gibt es?

Der größte Vorteil eines künstlichen Weihnachtsbaums liegt darin, dass du ihn über viele Jahre wiederverwenden kannst. Statt jedes Jahr einen neuen Baum zu kaufen, holst du ihn einfach rechtzeitig vor Weihnachten aus der Aufbewahrung.

Auch das lästige Nadeln entfällt weitgehend. Du musst den Baum nicht gießen und kannst ihn bereits Anfang Dezember aufstellen, ohne dass er bis Heiligabend austrocknet.

Gerade für Familien, die ihre Weihnachtsdekoration gerne früh aufbauen, ist das praktisch.

Hinzu kommt die langfristige Kostenersparnis: Zwar ist ein hochwertiger künstlicher Weihnachtsbaum in der Anschaffung oft teurer als ein echter Baum. Wenn du ihn viele Jahre verwendest, verteilen sich die Kosten allerdings auf mehrere Weihnachtsfeste.

ArtiTree Nordfichte: Ein Weihnachtsbaum mit natürlicher Optik

Wer sich für einen künstlichen Weihnachtsbaum entscheidet, möchte meistens nicht auf die typische Tannenoptik verzichten.

Die ArtiTree Nordfichte ist deshalb mit naturgetreu gestalteten Zweigen aus PE-Spritzguss ausgestattet. Bei diesem Herstellungsverfahren werden die Zweige geformt, um das Aussehen echter Tannennadeln möglichst genau nachzubilden.

Auch der Stamm ist auf eine natürliche Optik ausgelegt.

Mit einer Höhe von 180 Zentimetern bietet der Baum ausreichend Platz für Christbaumkugeln, Anhänger und Lichterketten, ohne für viele Wohnzimmer zu groß zu sein.

Wie voll der Weihnachtsbaum wirkt, hängt auch davon ab, wie sorgfältig du die Zweige beim Aufbau auseinanderformst.

Holzständer und Aufbewahrungstasche inklusive

Zum ArtiTree Weihnachtsbaum gehört ein Holzständer aus FSC-zertifiziertem Holz. Er sorgt für einen natürlichen Abschluss und passt besonders gut zu klassischer Weihnachtsdekoration.

Ebenfalls enthalten ist eine Aufbewahrungstasche. Darin kannst du den Baum nach den Feiertagen verstauen und bis zur nächsten Weihnachtssaison aufbewahren.

Das ist ein praktischer Vorteil gegenüber Modellen, bei denen du zusätzlich eine passende Tasche kaufen musst.

Vor dem Kauf solltest du allerdings prüfen, ob du genügend Stauraum für den zerlegten Baum hast.

Ist ein künstlicher Weihnachtsbaum nachhaltiger?

Ein künstlicher Weihnachtsbaum kann über viele Jahre verwendet werden. Dadurch entfällt der jährliche Neukauf.

Ob er tatsächlich umweltfreundlicher ist als ein echter Baum, lässt sich allerdings nicht pauschal beantworten. Entscheidend sind unter anderem die Herstellung, die Transportwege und vor allem die Nutzungsdauer.

Je länger du deinen künstlichen Weihnachtsbaum verwendest, desto besser verteilt sich der Herstellungsaufwand auf die einzelnen Weihnachtsfeste.

Wenn du dich für ein hochwertiges Modell entscheidest, lohnt es sich deshalb, auf eine möglichst lange Nutzungsdauer zu achten.

Für wen lohnt sich der ArtiTree Weihnachtsbaum?

Die 180 cm hohe Nordfichte ist besonders interessant, wenn du einen Weihnachtsbaum suchst, den du mehrere Jahre verwenden möchtest.

Auch für Haushalte, die ihren Baum gerne früh schmücken, ist ein künstliches Modell praktisch. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, ob die Nadeln bis Weihnachten frisch bleiben.

Wer allerdings großen Wert auf den natürlichen Tannenduft legt, wird diesen bei einem künstlichen Baum vermissen.

Black Friday: ArtiTree Weihnachtsbaum bei Amazon reduziert

Ein hochwertiger künstlicher Weihnachtsbaum ist eine Anschaffung für mehrere Jahre. Deshalb lohnt es sich, gerade vor Weihnachten nach Angeboten Ausschau zu halten.

Die ArtiTree Nordfichte mit 180 cm Höhe ist aktuell bei Amazon als Black-Friday-Deal gekennzeichnet.

Besonders interessant ist die Kombination aus naturgetreuen PE-Zweigen, realistischer Stammoptik, Holzständer und Aufbewahrungstasche.

Wenn du ohnehin über einen künstlichen Weihnachtsbaum nachdenkst, bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit, den aktuellen Preis mit anderen Modellen zu vergleichen.

Fazit: Ein Weihnachtsbaum für viele Jahre

Ein künstlicher Weihnachtsbaum kann dir jedes Jahr Zeit und Aufwand sparen. Du musst keinen neuen Baum transportieren, keine Nadeln aufsammeln und kannst bereits früh mit dem Schmücken beginnen.

Der ArtiTree Nordfichte verbindet diese praktischen Vorteile mit einer naturgetreuen Optik und einer Ausstattung, die auch die Aufbewahrung erleichtert.

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