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Saugroboter übernehmen inzwischen weit mehr als das regelmäßige Staubsaugen. Moderne Modelle können auch Böden wischen, Hindernisse erkennen und ihre Reinigung an unterschiedliche Verschmutzungen anpassen. Mit dem Roborock Saros 20 setzt der Hersteller auf eine Saugleistung von 36.000 Pa, ein besonders flaches Design und eine intelligente Navigation. Der Saug- und Wischroboter ist aktuell bei Amazon als Black-Friday-Angebot gelistet. Wir zeigen dir, welche Funktionen das Modell bietet und für wen sich die Anschaffung lohnt.

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Roborock Saros 20: Was bietet der Saugroboter?

Der Roborock Saros 20 kombiniert Staubsaugen und Wischen in einem Gerät. Er richtet sich vor allem an Haushalte, die ihre Bodenreinigung möglichst weitgehend automatisieren möchten.

Eine Besonderheit ist das besonders flache Gehäuse. Dadurch soll der Roboter auch unter Möbel gelangen, die für höhere Modelle schwer erreichbar sind.

Das kann beispielsweise unter Sofas, Betten oder niedrigen Schränken praktisch sein. Entscheidend ist allerdings, wie viel Bodenfreiheit die jeweiligen Möbel tatsächlich bieten.

Zur Ausstattung gehört außerdem die neue RockDock-Station, die den Roboter bei der regelmäßigen Reinigung unterstützt und den manuellen Pflegeaufwand reduzieren soll.

Roborock Saros 20 Robot Vacuum and Mop Set, 36,000 Pa, Ultra-Slim, Black © Roborock

36.000 Pa Saugleistung: Wie gründlich reinigt das Modell?

Mit einer angegebenen Saugleistung von 36.000 Pascal gehört der Saros 20 auf dem Papier zu den besonders leistungsstarken Saugrobotern.

Die hohe Saugkraft soll dabei helfen, Staub, Krümel und andere Verschmutzungen von Hartböden und Teppichen aufzunehmen.

Gerade in Haushalten mit Haustieren kann eine leistungsfähige Bodenreinigung interessant sein. Tierhaare sammeln sich häufig in Teppichen, an Möbelkanten und unter Einrichtungsgegenständen.

Allerdings entscheidet die Saugleistung allein nicht über das Reinigungsergebnis. Auch die Bürstenkonstruktion, die Navigation und die Beschaffenheit des Bodens spielen eine wichtige Rolle.

AdaptiLift Chassis 3.0: Für unterschiedliche Bodenhöhen

Eine weitere Besonderheit ist das AdaptiLift Chassis 3.0. Das anpassbare Fahrwerk soll dem Roboter helfen, Höhenunterschiede und Hindernisse besser zu bewältigen.

Das ist vor allem in Wohnungen interessant, in denen der Saugroboter zwischen verschiedenen Räumen oder Bodenbelägen wechseln muss.

Türschwellen und Teppichkanten können für herkömmliche Modelle zum Problem werden. Ein anpassbares Fahrwerk kann hier Vorteile bieten.

Wie gut der Saros 20 mit einzelnen Hindernissen zurechtkommt, hängt allerdings von deren Höhe und Form ab.

StarSight 2.0: Intelligente Navigation im Alltag

Damit ein Saugroboter selbstständig reinigen kann, muss er sich zuverlässig in der Wohnung orientieren.

Der Saros 20 verwendet dafür das StarSight Autonomous System 2.0. Die Technologie soll die Navigation und Hinderniserkennung unterstützen.

Das ist besonders hilfreich, wenn Möbel, Stuhlbeine oder kleinere Gegenstände auf dem Boden stehen.

Ergänzt wird die Ausstattung durch die DirTect-Technologie. Sie soll Verschmutzungen erkennen und die Reinigung entsprechend anpassen.

Trotz intelligenter Hinderniserkennung empfiehlt es sich, lose Kabel und empfindliche Gegenstände vor dem Reinigungsvorgang wegzuräumen.

FlexiArm und Anti-Tangle: Praktisch für Ecken und Tierhaare

Gerade entlang von Fußleisten und in Zimmerecken stoßen viele runde Saugroboter an ihre Grenzen.

Der Roborock Saros 20 verfügt deshalb über die FlexiArm-Technologie, die eine gründlichere Reinigung schwer erreichbarer Randbereiche ermöglichen soll.

Zusätzlich kommt ein Dual-Anti-Tangle-System zum Einsatz. Es wurde entwickelt, um das Verheddern von Haaren in den Bürsten zu reduzieren.

Besonders für Haushalte mit langen Haaren oder Haustieren kann das ein Vorteil sein, weil sich der Reinigungsaufwand an den Bürsten verringern kann.

Vollständig wartungsfrei ist allerdings auch dieses System nicht.

Für wen lohnt sich der Roborock Saros 20?

Der Saros 20 ist vor allem für Haushalte interessant, die regelmäßig saugen und wischen müssen, dafür aber möglichst wenig Zeit aufwenden möchten.

Besonders sinnvoll kann das Modell sein, wenn du große Wohnflächen hast, verschiedene Bodenbeläge nutzt oder Haustiere im Haushalt leben.

Auch die flache Bauweise ist ein Argument, wenn sich unter deinen Möbeln häufig Staub sammelt.

Wer dagegen nur eine kleine Wohnung mit wenigen Hindernissen reinigen möchte, kommt möglicherweise auch mit einem günstigeren Saugroboter aus.

Roborock Saros 20 am Black Friday bei Amazon

Der Roborock Saros 20 gehört zu den umfangreich ausgestatteten Saug- und Wischrobotern und ist entsprechend im Premium-Segment angesiedelt.

Aktuell ist das schwarze Modell bei Amazon als Black-Friday-Angebot gekennzeichnet. Wenn du ohnehin über die Anschaffung eines hochwertigen Saugroboters nachdenkst, lohnt sich deshalb ein Blick auf den aktuellen Preis.

Vor dem Kauf solltest du den Angebotspreis mit anderen Händlern vergleichen und prüfen, welche Funktionen du im Alltag tatsächlich benötigst.

Fazit: Für wen lohnt sich der Roborock Saros 20?

Der Roborock Saros 20 kombiniert eine hohe angegebene Saugleistung mit intelligenter Navigation, einem anpassbaren Fahrwerk und Funktionen zur Reinigung von Ecken und Kanten.

Besonders interessant ist das Modell für Haushalte mit mehreren Räumen, unterschiedlichen Bodenbelägen und regelmäßigem Reinigungsbedarf.

Die Kombination aus Saug- und Wischfunktion sowie der RockDock-Station soll dabei helfen, die tägliche Bodenpflege zu vereinfachen.

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