E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Glatte, glänzende Haare wie frisch vom Friseur oder doch lieber sanfte Wellen für den Abend? Mit dem richtigen Stylingtool gelingt beides. Das ghd gold Glätteisen gehört zu den bekannten Klassikern unter den Haarstylern und ist für alle interessant, die sich ein unkompliziertes Styling mit einem gepflegten Finish wünschen. Besonders schön: Bei Amazon ist das beliebte Glätteisen aktuell im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich. Wer schon länger mit einem ghd liebäugelt, sollte sich den Preis jetzt genauer ansehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Glatte Haare, Locken und Wellen mit nur einem Gerät

Ein gutes Glätteisen kann mehr als nur Haare glätten. Das ghd gold ist so gestaltet, dass du damit unterschiedliche Frisuren stylen kannst.

Für einen klassischen Sleek-Look führst du den Haarglätter langsam durch einzelne Haarpartien. Möchtest du lieber weiche Wellen oder lockere Locken, kannst du die Strähnen beim Stylen entsprechend um das Gerät drehen.

Besonders praktisch ist das, wenn du morgens glatte Haare bevorzugst, für besondere Anlässe aber gerne etwas mehr Bewegung ins Haar bringst.

Die 26 Millimeter breiten Stylingplatten eignen sich für verschiedene Haarlängen und ermöglichen sowohl das Glätten als auch das Formen von Wellen.

ghd gold Glätteisen: Haarglätter & Multistyler, Sleek & Anti Frizz Finish © ghd

Weniger Frizz und mehr Glanz

Gerade bei feuchtem Wetter oder trockenen Haarspitzen kann Frizz schnell zum Problem werden. Das Haar wirkt dann unruhig, einzelne Strähnen stehen ab und die Frisur verliert ihre glatte Form.

Das ghd gold wurde für ein geschmeidiges Styling mit glänzendem Finish entwickelt. Die glatten Stylingplatten sollen gleichmäßig durch das Haar gleiten und dabei helfen, abstehende Haare zu bändigen.

Das Ergebnis hängt natürlich auch von deiner Haarstruktur, den verwendeten Pflegeprodukten und der richtigen Stylingtechnik ab.

Ein Hitzeschutzprodukt ist deshalb weiterhin sinnvoll, besonders wenn du deine Haare regelmäßig glättest.

Was macht das ghd gold besonders?

Das ghd gold arbeitet mit einer konstanten Stylingtemperatur von 185 °C. Diese wird durch die integrierte Temperaturüberwachung reguliert.

Anders als bei manchen anderen Glätteisen musst du die Temperatur nicht selbst einstellen. Das Gerät ist auf eine feste Stylingtemperatur ausgelegt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören:

26 mm breite Stylingplatten: Zum Glätten sowie für Locken und Wellen

Zum Glätten sowie für Locken und Wellen 185 °C Stylingtemperatur: Automatisch regulierte Temperatur

Automatisch regulierte Temperatur Abgerundetes Design: Erleichtert das Formen von Wellen und Locken

Erleichtert das Formen von Wellen und Locken Geschmeidiges Finish: Für glatte Looks mit weniger Frizz

Für glatte Looks mit weniger Frizz Automatischer Schlafmodus: Schaltet das Gerät nach längerer Nichtbenutzung ab

Wichtig ist allerdings: Auch bei einer kontrollierten Temperatur kann regelmäßiges Hitzestyling die Haare beanspruchen. Ein vollständiger Schutz vor Hitzeschäden ist nicht möglich.

Für wen lohnt sich das ghd gold Glätteisen?

Das ghd gold ist besonders interessant, wenn du regelmäßig unterschiedliche Frisuren stylst und dafür nicht mehrere Geräte verwenden möchtest.

Ob glatter Bob, lange Haare mit sanften Wellen oder ein eleganter Sleek-Look: Der Haarglätter lässt sich vielseitig einsetzen.

Vor dem Kauf solltest du überlegen, welche Eigenschaften dir besonders wichtig sind. Wenn du beispielsweise sehr feines oder stark strapaziertes Haar hast und bewusst mit niedrigeren Temperaturen arbeiten möchtest, könnte ein Modell mit individuell einstellbarer Temperatur besser zu dir passen.

Wer dagegen einen unkomplizierten Haarglätter mit fester Temperatur und vielseitigen Stylingmöglichkeiten sucht, findet im ghd gold eine interessante Option.

Early Black Friday: ghd gold bei Amazon im Angebot

Hochwertige Haarstylinggeräte sind oft eine größere Anschaffung. Umso interessanter sind Rabattaktionen, wenn du dir ohnehin ein neues Glätteisen kaufen möchtest.

Das ghd gold ist aktuell bei Amazon im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich. Damit bietet sich bereits vor dem eigentlichen Black Friday eine Gelegenheit, den Haarglätter günstiger zu bekommen.

Gerade wenn du das Gerät schon länger auf deiner Wunschliste hast oder nach einem Beauty-Geschenk für Weihnachten suchst, lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Angebotspreis.

Vergleiche dabei am besten auch die Preise anderer Händler, um die tatsächliche Ersparnis einzuschätzen.

Fazit: Ein Stylingklassiker für jeden Tag

Das ghd gold kombiniert ein schlichtes Design mit vielseitigen Stylingmöglichkeiten. Ob glatte Haare, sanfte Wellen oder definierte Locken – mit etwas Übung lassen sich unterschiedliche Looks kreieren.

Besonders die Kombination aus 26 mm breiten Stylingplatten, automatischer Temperaturregelung und abgerundetem Gehäuse macht den Haarglätter für die tägliche Beauty-Routine interessant.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.