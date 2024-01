Winterfinale: Sonnenskilauf und Entspannung in der HOCHKÖNIGIN

Für das Winterfinale gibt es noch extra Specials: Drei Nächte zum besten Deal inklusive Wellnessgutschein.

Maria Alm. Da das Beste immer zum Schluss kommt, lädt der Winter im Salzburger Land noch bis Ostern zum Sonnen-Skilauf. Und wo könnte man die Seele besser baumeln lassen, als am Fuße des Hochkönig in Maria Alm? Gleich beim Skilift gelegen lockt die HOCHKÖNIGIN: Wellness und Action wird gleichermaßen geboten. Wer den Tag nach dem ausgiebigen Frühstück vom Buffet lieber gemütlich angehen lässt, wird im Wellnessbereich verwöhnt, die Wintersportler kommen am Berg beim Skifahren und Snowboarden oder im Tal beim Langlauf voll auf ihre Kosten. Skifahren bei strahlendem Sonnenschein und Frühlingstemperaturen, vereint mit Wellness, Kulinarik und Entspannung: All das wird in der HOCHKÖNIGIN geboten. Abseits der Pisten laden aber auch mehr als 80 Kilometer gespurte Wanderwege zum Winterwandern ein.

Schon wenn man das Hotel betritt, verspürt man Glamour vereint mit charmanten Elementen, die zum Wohlfühlen einladen. Doch nicht nur Paare und Singles fühlen sich wohl, auch Familien sind in der HOCHKÖNIGIN herzlich Willkommen. Aber: Fernab von Kinderlachen können die Erwachsenen im Adults-only-Bereich im QUEEN SPA die Hektik des Alltags hinter sich lassen. In absoluter Ruhe, ungestört und in königlichem Ambiente wird auf 2.000 Quadratmetern relaxt – Bergblick gibt es inklusive.

Auf die kleinen Gäste wartet der separate Familienbereich mit FAMILY SPA und die FUN ARENA – Toben und Spielen ist hier ausdrücklich erwünscht. Im Sport Infinity Pool wird gemeinsam der traumhaften Natur entgegen geschwommen.

Doch auch kulinarisch hat die HOCHKÖNIGIN einiges zu bieten: Die Gerichte werden mit frischen und regionalen Zutaten, die zum großen Teil vom eigenen Bio Hof stammen, zubereitet. Und diese Regionalität schmeckt man bereits beim Frühstücksbuffet, abends beim 6-Gänge-Wahlmenü werden die Gäste von der Kulinarik überrascht und die Gaumen verwöhnt.

