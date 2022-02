Bremen und Schalke mit Siegen im Aufstiegsrennen

Die Österreicher-Clubs Schalke 04 und Werder Bremen haben im Aufstiegsrennen der zweiten deutschen Fußball-Liga am Samstag wichtige Erfolge gefeiert.

Bremen siegte mit Marco Friedl und Romano Schmid (bis 77.) gegen den Karlsruher SC mit 2:1 (0:0), Schalke setzte sich mit Goalie Martin Fraisl und Reinhold Ranftl (ab 8.) gegen Jahn Regensburg ebenso mit 2:1 (0:1) durch.

Marvin Ducksch (51.) und Anthony Jung (76.) trafen für Werder, das dank des sechsten Sieges in Folge vorerst auf Platz zwei einen Punkt hinter dem erst am Sonntag spielenden Darmstadt bzw. einen Zähler vor Schalke kletterte. Die "Knappen" lagen zuhause gegen Regensburg in Rückstand, ehe Simon Terodde (64.) und Malick Thiaw (73.) den Sieg doch noch perfekt machten.

Im Kellerduell gewann der SV Sandhausen gegen den Vorletzten Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0). Der SVS von Marcel Ritzmaier (bis 71.) bleibt aber auf dem Relegationsplatz.