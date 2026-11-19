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Frische Pasta wie beim Lieblingsitaliener – und das ganz bequem in der eigenen Küche? Wer schon einmal Nudeln selbst gemacht hat, weiß, wie aufwendig das Kneten, Ausrollen und Schneiden des Teigs sein kann. Mit dem Philips Pastamaker 7000 Series soll genau das deutlich einfacher werden. Die vollautomatische Nudelmaschine übernimmt einen Großteil der Arbeit und ermöglicht acht verschiedene Pastasorten. Besonders interessant: Aktuell ist das Modell bei Amazon im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich.

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Selbstgemachte Pasta ohne aufwendiges Teigkneten

Ob Spaghetti zum Abendessen, Penne mit einer cremigen Sauce oder frische Nudeln für das Familienessen: Selbstgemachte Pasta bringt Abwechslung in die Küche.

Mit dem Philips Pastamaker 7000 Series kannst du Nudelteig direkt in der Maschine zubereiten. Das Gerät übernimmt das Mischen, Kneten und Formen der Pasta. Du musst lediglich die benötigten Zutaten einfüllen und die entsprechenden Einstellungen wählen.

Besonders praktisch ist die integrierte Waage. Sie misst die eingefüllte Mehlmenge und hilft dabei, die passende Flüssigkeitsmenge zu bestimmen. Das erleichtert die Zubereitung, gerade wenn du bisher wenig Erfahrung mit selbstgemachter Pasta hast.

Die Maschine eignet sich damit nicht nur für ambitionierte Hobbyköche, sondern auch für alle, die gerne frisch kochen, ohne dafür lange in der Küche stehen zu müssen.

© Philips

Acht Pastasorten für mehr Abwechslung

Ein Vorteil des Philips Pastamakers ist die Auswahl an verschiedenen Nudelformen. Mit den acht mitgelieferten Formscheiben kannst du unterschiedliche Pastavarianten herstellen.

So lässt sich das nächste italienische Abendessen abwechslungsreicher gestalten. Während sich dünnere Nudeln gut für leichte Saucen eignen, passen kräftigere Pastasorten beispielsweise zu herzhaften Fleisch- oder Gemüsesaucen.

Auch bei den Zutaten kannst du experimentieren. Neben klassischem Nudelteig lassen sich je nach Rezept unterschiedliche Mehlsorten und Zutaten verwenden.

Wer gerne neue Rezepte ausprobiert, bekommt damit mehr Möglichkeiten als beim Kauf fertiger Pasta aus dem Supermarkt.

ProExtrude-Technologie: Was steckt dahinter?

Der Philips Pastamaker 7000 Series arbeitet mit der sogenannten ProExtrude-Technologie. Dabei wird der Teig durch die ausgewählte Formscheibe gepresst, sodass die gewünschte Nudelform entsteht.

Die Kombination aus automatischem Kneten und Formen soll für eine gleichmäßige Verarbeitung des Teigs sorgen.

Das ist besonders hilfreich, weil die richtige Konsistenz bei selbstgemachter Pasta entscheidend ist. Zu trockener oder zu feuchter Teig kann das Ergebnis beeinflussen.

Trotz der Automatik lohnt es sich deshalb, die empfohlenen Zutatenmengen und Rezepte zu beachten.

Bis zu acht Portionen: Auch für Familien interessant

Der Philips Pastamaker ist laut Hersteller für die Zubereitung von bis zu acht Portionen ausgelegt.

Damit eignet sich das Gerät nicht nur für ein schnelles Abendessen zu zweit, sondern auch für größere Haushalte oder ein gemeinsames Essen mit Freunden.

Wer regelmäßig Pasta kocht, kann außerdem verschiedene Rezepte ausprobieren und die Zutaten selbst auswählen.

Gerade für Familien, die gerne gemeinsam kochen, kann die Zubereitung frischer Nudeln zu einem kleinen Küchenritual werden.

Darauf solltest du vor dem Kauf achten

Eine vollautomatische Nudelmaschine ist vor allem dann sinnvoll, wenn du sie regelmäßig verwendest.

Vor der Anschaffung solltest du deshalb einige Punkte berücksichtigen:

Platzbedarf: Hast du ausreichend Stellfläche und Stauraum in der Küche?

Hast du ausreichend Stellfläche und Stauraum in der Küche? Pastasorten: Reichen dir die acht enthaltenen Nudelformen?

Reichen dir die acht enthaltenen Nudelformen? Reinigung: Wie einfach lassen sich die Formscheiben und Behälter reinigen?

Wie einfach lassen sich die Formscheiben und Behälter reinigen? Portionsgröße: Bereitest du eher kleine Mengen oder regelmäßig Pasta für mehrere Personen zu?

Bereitest du eher kleine Mengen oder regelmäßig Pasta für mehrere Personen zu? Nutzung: Wie häufig möchtest du tatsächlich frische Nudeln herstellen?

Wer nur gelegentlich Pasta isst, kommt mit gekauften Nudeln wahrscheinlich günstiger weg. Für alle, die gerne selbst kochen und neue Rezepte ausprobieren, kann eine Nudelmaschine dagegen eine interessante Anschaffung sein.

Early Black Friday: Philips Pastamaker bei Amazon im Angebot

Gerade bei größeren Küchengeräten lohnt es sich, auf Rabattaktionen zu achten. Der Philips Pastamaker 7000 Series HR2665/93 in Schwarz ist aktuell bei Amazon als Early-Black-Friday-Angebot gelistet.

Das macht die Maschine besonders interessant für alle, die schon länger mit dem Gedanken spielen, ihre Pasta selbst herzustellen.

Mit automatischer Waage, acht Nudelformen und der Möglichkeit, größere Portionen zuzubereiten, bietet das Modell eine umfangreiche Ausstattung.

Wer den Pastamaker kaufen möchte, sollte den aktuellen Angebotspreis mit dem regulären Verkaufspreis und anderen Nudelmaschinen vergleichen.

Fazit: Frische Pasta für zu Hause

Der Philips Pastamaker 7000 Series nimmt dir einen Großteil der Arbeit ab, die bei der traditionellen Pastaherstellung anfällt. Statt den Teig von Hand zu kneten und auszurollen, übernimmt die Maschine die wichtigsten Schritte automatisch.

Besonders die integrierte Waage, die acht Pastavarianten und die Möglichkeit, bis zu acht Portionen zuzubereiten, machen das Gerät für Hobbyköche und Familien interessant.

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