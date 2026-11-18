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Heißluftfritteusen gehören mittlerweile für viele Haushalte zur festen Küchenausstattung. Sie ermöglichen die Zubereitung von Pommes, Gemüse, Fleisch und zahlreichen weiteren Gerichten mit wenig zusätzlichem Öl. Mit der Ninja CRISPi DualZone setzt der Hersteller auf ein besonderes Konzept: Statt der üblichen beschichteten Schubladen kommen zwei Glasbehälter zum Einsatz. Die Heißluftfritteuse bietet acht Funktionen und kann zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten. Aktuell ist das Modell bei Amazon im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich.

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Zwei Glasbehälter statt klassischer Frittierkörbe

Eine Besonderheit der Ninja CRISPi DualZone sind die beiden Glasbehälter. Anders als bei vielen herkömmlichen Heißluftfritteusen lässt sich der Garvorgang dadurch beobachten, ohne den Behälter herauszunehmen.

Das kann besonders praktisch sein, wenn empfindliche Lebensmittel zubereitet werden oder der gewünschte Bräunungsgrad kontrolliert werden soll.

Laut Hersteller sind die Glasbehälter PFAS-frei. Für Käufer, die bewusst auf bestimmte Antihaftbeschichtungen verzichten möchten, kann das ein wichtiges Kaufargument sein.

Die Ausführung in Stone Gold unterscheidet sich zudem optisch von vielen klassischen schwarzen Heißluftfritteusen.

DualZone: Zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten

Wer regelmäßig für mehrere Personen kocht, kennt das Problem: Während die Pommes bereits fertig sind, braucht das Gemüse oder Fleisch noch einige Minuten.

Hier setzt die DualZone-Technologie an. Die Ninja CRISPi DualZone verfügt über zwei getrennte Garbereiche, in denen unterschiedliche Lebensmittel gleichzeitig zubereitet werden können.

So lassen sich beispielsweise Kartoffeln in einem Behälter und Gemüse im anderen zubereiten. Das spart zusätzliche Arbeitsschritte und macht die Essensplanung flexibler.

Besonders interessant ist diese Ausstattung für Haushalte, in denen häufig komplette Mahlzeiten statt einzelner Beilagen zubereitet werden.

Acht Funktionen für unterschiedliche Gerichte

Die Ninja CRISPi DualZone bietet insgesamt acht Funktionen. Damit ist sie nicht nur für klassische Pommes gedacht, sondern für verschiedene Zubereitungsarten.

Ob knusprige Kartoffeln, gegartes Gemüse oder weitere warme Gerichte: Eine Heißluftfritteuse kann in vielen Fällen eine praktische Alternative zum Backofen sein.

Vor allem bei kleineren Portionen kann sich der Einsatz lohnen, weil nicht immer der gesamte Backofen aufgeheizt werden muss. Wie viel Energie tatsächlich gespart wird, hängt allerdings von der Menge, der Garzeit und dem jeweiligen Gerät ab.

Darauf solltest du vor dem Kauf achten

Auch bei einer Heißluftfritteuse mit Glasbehältern lohnt es sich, vor dem Kauf einige Punkte zu überprüfen:

Fassungsvermögen: Reicht der Platz für die üblichen Portionen in deinem Haushalt?

Stellfläche: Passt das Gerät auf deine Küchenarbeitsplatte?

Reinigung: Wie einfach lassen sich die Glasbehälter und Zubehörteile säubern?

Gewicht: Glasbehälter können schwerer sein als herkömmliche Frittierkörbe.

Funktionen: Benötigst du tatsächlich zwei getrennte Garbereiche?

Wer nur gelegentlich eine kleine Portion Pommes zubereitet, kommt möglicherweise auch mit einer einfacheren Heißluftfritteuse aus. Für regelmäßiges Kochen mit mehreren Zutaten kann die DualZone-Ausstattung dagegen sinnvoll sein.

Early Black Friday: Ninja CRISPi DualZone bei Amazon im Angebot

Die Ninja CRISPi DualZone in Stone Gold ist aktuell bei Amazon als Early-Black-Friday-Angebot gelistet.

Wer schon länger über eine Heißluftfritteuse mit Glasbehältern nachdenkt, sollte sich das Angebot deshalb genauer ansehen. Entscheidend ist dabei nicht nur der reduzierte Preis, sondern auch der Vergleich mit anderen DualZone-Modellen.

Fazit: Für wen lohnt sich die Ninja CRISPi DualZone?

Mit zwei Glasbehältern, acht Funktionen und getrennten Garbereichen bietet die Ninja CRISPi DualZone eine interessante Alternative zu klassischen Heißluftfritteusen.

Besonders die Kombination aus sichtbarem Garvorgang und gleichzeitiger Zubereitung unterschiedlicher Speisen macht das Gerät für den Küchenalltag praktisch.

Unser Tipp: Wenn du regelmäßig mehrere Zutaten gleichzeitig zubereitest und eine Heißluftfritteuse mit PFAS-freien Glasbehältern suchst, lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Early-Black-Friday-Angebot. Vergleiche vor dem Kauf den Preis und das Fassungsvermögen mit anderen Modellen, damit das Gerät auch zu deinem Haushalt passt.

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