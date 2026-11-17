E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Künstliche Intelligenz spielt bei modernen Smartphones eine immer größere Rolle. Neben Kameraqualität und Speicherplatz rücken deshalb zunehmend Funktionen in den Mittelpunkt, die alltägliche Aufgaben erleichtern sollen. Mit dem Samsung Galaxy S26 setzt der Hersteller auf Galaxy AI, 12 GB Arbeitsspeicher und eine 50-Megapixel-Kamera. Das Smartphone ist aktuell bei Amazon als Early-Black-Friday-Angebot gelistet. Wir zeigen dir, welche Ausstattung das Modell bietet und worauf du vor dem Kauf achten solltest.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Samsung Galaxy S26: Was bietet das neue Smartphone?

Das Samsung Galaxy S26 richtet sich an alle, die ein leistungsfähiges Android-Smartphone mit moderner Ausstattung suchen. Die angebotene Variante kommt in Schwarz und verfügt über 12 GB RAM sowie 256 GB internen Speicher.

Der großzügige Arbeitsspeicher ist besonders dann interessant, wenn du häufig zwischen mehreren Apps wechselst oder anspruchsvollere Anwendungen nutzt. Die 256 GB Speicherplatz bieten außerdem Raum für Fotos, Videos, Apps und heruntergeladene Inhalte.

Wie viel Speicher du tatsächlich benötigst, hängt von deiner Nutzung ab. Wer viele hochauflösende Videos aufnimmt oder größere Spiele installiert, sollte seinen bisherigen Speicherverbrauch vor dem Kauf überprüfen.

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone with Galaxy AI © Samsung

Galaxy AI: Künstliche Intelligenz im Alltag

Ein wesentliches Merkmal des Galaxy S26 ist die Integration von Samsung Galaxy AI. Damit rücken KI-gestützte Funktionen stärker in den Mittelpunkt der Smartphone-Nutzung.

Solche Funktionen können beispielsweise beim Bearbeiten von Inhalten, beim Umgang mit Texten oder bei der Organisation alltäglicher Aufgaben unterstützen. Welche Möglichkeiten dir konkret zur Verfügung stehen, hängt von der jeweiligen Softwareversion, den Einstellungen und gegebenenfalls weiteren Voraussetzungen ab.

Für dich lohnt sich ein genauer Blick auf die verfügbaren Funktionen besonders dann, wenn du dein Smartphone häufig für Kommunikation, Arbeit oder kreative Aufgaben verwendest.

Wer hauptsächlich telefoniert, Nachrichten schreibt und gelegentlich im Internet surft, wird dagegen nicht unbedingt alle KI-Funktionen benötigen.

50-Megapixel-Kamera: Worauf kommt es bei Fotos an?

Das Samsung Galaxy S26 ist mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet. Damit bietet es eine hohe nominelle Auflösung für alltägliche Fotoaufnahmen.

Allerdings entscheidet die Megapixelzahl allein nicht über die Bildqualität. Ebenso wichtig sind die Bildverarbeitung, die Lichtverhältnisse und die Leistungsfähigkeit der Kamera bei bewegten Motiven.

Wenn du häufig Urlaubsfotos, Porträts oder Bilder bei wenig Licht aufnimmst, solltest du deshalb nicht nur auf die Auflösung achten, sondern auch unabhängige Kameratests berücksichtigen.

Für gelegentliche Schnappschüsse und alltägliche Aufnahmen ist die Kameraausstattung dennoch ein wichtiger Bestandteil des Gesamtpakets.

12 GB RAM und 256 GB Speicher: Für wen lohnt sich die Ausstattung?

Mit 12 GB Arbeitsspeicher bietet das Galaxy S26 eine Ausstattung, die auch für intensivere Smartphone-Nutzung interessant ist.

Besonders beim Multitasking kann ausreichend RAM hilfreich sein. Du kannst beispielsweise zwischen Navigation, Messenger, Browser und weiteren Anwendungen wechseln, ohne ständig ungenutzte Apps schließen zu müssen.

Der interne Speicher von 256 GB ist für viele Nutzer eine praktische Größe. Wer seine Fotos und Videos überwiegend auf dem Gerät speichert, profitiert von zusätzlichem Platz.

Ob sich diese Speichervariante für dich lohnt, hängt aber auch davon ab, wie lange du das Smartphone verwenden möchtest.

Samsung Galaxy S26 ohne Vertrag bei Amazon

Das angebotene Samsung Galaxy S26 wird ohne Mobilfunkvertrag verkauft. Du kannst es daher unabhängig von einem neuen Tarif kaufen und grundsätzlich mit einem passenden bestehenden Mobilfunkvertrag nutzen.

Das kann sich besonders lohnen, wenn du bereits einen günstigen Tarif hast und lediglich dein bisheriges Smartphone ersetzen möchtest.

Bei Amazon ist die schwarze Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher aktuell als Early-Black-Friday-Angebot gekennzeichnet. Das Modell trägt außerdem die Auszeichnung "Amazon's Choice".

Ob der Angebotspreis tatsächlich attraktiv ist, lässt sich am besten durch einen Vergleich mit anderen Händlern und bisherigen Verkaufspreisen beurteilen.

Fazit: Für wen lohnt sich das Samsung Galaxy S26?

Das Samsung Galaxy S26 kombiniert Galaxy AI mit 12 GB RAM, 256 GB Speicher und einer 50-Megapixel-Kamera. Damit richtet es sich vor allem an Nutzer, die ein aktuelles Android-Smartphone mit umfangreicher Ausstattung suchen.

Interessant ist das Modell insbesondere dann, wenn du regelmäßig mehrere Apps verwendest, viele Fotos aufnimmst oder KI-Funktionen im Alltag ausprobieren möchtest.

Wenn du dagegen hauptsächlich telefonierst, Nachrichten verschickst und gelegentlich im Internet surfst, kann auch ein günstigeres Smartphone ausreichend sein.

Unser Tipp: Vergleiche vor dem Kauf nicht nur den aktuellen Early-Black-Friday-Preis, sondern auch die Ausstattung mit deinem bisherigen Smartphone. Besonders Speicherplatz, Kamera und tatsächlich benötigte KI-Funktionen sollten bei deiner Entscheidung eine Rolle spielen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.