E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Espresso am Morgen, Cappuccino zum Frühstück oder Latte Macchiato am Nachmittag: Wer gerne verschiedene Kaffeespezialitäten trinkt, benötigt dafür nicht unbedingt mehrere Geräte. Die De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B kombiniert sieben Getränkeoptionen mit einem automatischen Milchsystem. Aktuell ist der Kaffeevollautomat bei Amazon im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich. Wir zeigen, welche Funktionen das Modell bietet und für wen sich die Anschaffung lohnt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

De'Longhi Magnifica Evo: Sieben Getränke auf Knopfdruck

Die De'Longhi Magnifica Evo ist ein Kaffeevollautomat, der frische Kaffeebohnen direkt vor der Zubereitung mahlt. Im Unterschied zu einer Kapselmaschine wird der Kaffee somit aus ganzen Bohnen zubereitet.

Das Modell ECAM292.81.B bietet sieben Getränkeoptionen, die sich über das Bedienfeld mit farbigen Touch-Symbolen auswählen lassen. Dadurch entfällt die manuelle Einstellung verschiedener Zubereitungsschritte bei jedem Getränk.

Besonders praktisch ist das für Haushalte, in denen unterschiedliche Kaffeevorlieben aufeinandertreffen. Während morgens vielleicht ein kräftiger Espresso gefragt ist, darf es am Nachmittag ein milchiger Cappuccino sein.

Die Magnifica Evo richtet sich damit vor allem an Kaffeetrinker, die Abwechslung möchten, ohne sich intensiv mit der Bedienung einer Siebträgermaschine beschäftigen zu müssen.

© De'Longhi

LatteCrema Hot: Automatischer Milchschaum für Cappuccino

Eine Besonderheit der Magnifica Evo ist das integrierte LatteCrema-Hot-System. Es übernimmt die Zubereitung von warmem Milchschaum für entsprechende Kaffeespezialitäten.

Bei einfachen Kaffeevollautomaten muss Milch häufig separat mit einer Dampfdüse aufgeschäumt werden. Die De'Longhi setzt dagegen auf eine automatische Lösung.

Das erleichtert die Zubereitung von Cappuccino und anderen Milchkaffeegetränken. Sie müssen die Milch nicht selbst aufschäumen und anschließend mit dem Espresso kombinieren.

Wer überwiegend schwarzen Kaffee trinkt, benötigt diese Funktion möglicherweise nicht. Für Cappuccino-Fans kann das automatische Milchsystem dagegen ein entscheidender Vorteil sein.

Touch-Bedienfeld: Kaffeespezialitäten einfach auswählen

Bei der Bedienung setzt De'Longhi auf ein übersichtliches Touch-Bedienfeld mit farbigen Getränkesymbolen.

Statt sich durch mehrere Menüs zu bewegen, können Sie die gewünschte Kaffeezubereitung direkt auswählen. Gerade morgens, wenn es schnell gehen soll, ist eine unkomplizierte Bedienung angenehm.

Auch optisch bleibt die Magnifica Evo zurückhaltend. Das schwarze Gehäuse mit modernen Bedienelementen passt besonders gut zu Küchen mit dunklen Arbeitsflächen, Edelstahlgeräten oder klaren Linien.

Vor dem Kauf sollten Sie allerdings ausreichend Platz auf der Arbeitsfläche einplanen. Wie andere Kaffeevollautomaten benötigt auch dieses Modell Raum zum Befüllen, Reinigen und Entnehmen der einzelnen Behälter.

Was sollten Sie vor dem Kauf beachten?

Die De'Longhi Magnifica Evo bietet mehrere Funktionen, die im Alltag praktisch sein können. Dennoch lohnt es sich, vor dem Kauf die eigenen Kaffeegewohnheiten zu berücksichtigen.

Wer täglich verschiedene Kaffeespezialitäten trinkt, profitiert besonders von den sieben Getränkeoptionen und dem automatischen Milchsystem.

Wenn Sie dagegen ausschließlich Espresso oder schwarzen Kaffee bevorzugen, könnte auch ein einfacherer Kaffeevollautomat ohne Milchbehälter ausreichen.

Außerdem benötigt die Maschine regelmäßige Pflege. Dazu gehören die Reinigung des Milchsystems, das Entleeren des Kaffeesatzbehälters und die Entkalkung entsprechend der Wasserhärte.

Auch die laufenden Kosten für Kaffeebohnen, Wasserfilter und gegebenenfalls Pflegeprodukte sollten bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden.

De'Longhi Magnifica Evo im Early-Black-Friday-Angebot

Die De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B ist bei Amazon aktuell als Early-Black-Friday-Angebot gelistet.

Das Modell wird dort als Amazon-exklusives Angebot geführt. Mehr als 700 Käufe im vergangenen Monat zeigen, dass der Kaffeevollautomat auf Interesse stößt.

Ob der Aktionspreis besonders attraktiv ist, lässt sich am besten durch einen Vergleich mit dem üblichen Verkaufspreis und ähnlichen Modellen beurteilen.

Fazit: Für wen lohnt sich die De'Longhi Magnifica Evo?

Die De'Longhi Magnifica Evo kombiniert frisch gemahlenen Kaffee mit sieben Getränkeoptionen und einem automatischen Milchaufschäumsystem.

Besonders interessant ist sie für Haushalte, in denen regelmäßig Cappuccino und andere Milchkaffeegetränke zubereitet werden. Das LatteCrema-Hot-System reduziert dabei den manuellen Aufwand.

Wer dagegen hauptsächlich schwarzen Kaffee trinkt, sollte prüfen, ob ein günstigeres Modell ohne automatisches Milchsystem den eigenen Anforderungen bereits genügt.

Unser Tipp: Vergleichen Sie vor dem Kauf den aktuellen Amazon-Aktionspreis mit anderen Kaffeevollautomaten und achten Sie auf die genaue Modellnummer ECAM292.81.B. Innerhalb der Magnifica-Evo-Reihe gibt es unterschiedliche Ausstattungsvarianten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.