Ninja Double Stack XL: heute 45% günstiger!

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Knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder gleich ein komplettes Abendessen – und das mit möglichst wenig Aufwand? Die Ninja Double Stack XL macht es möglich. Die Heißluftfritteuse bietet mit 9,5 Litern Fassungsvermögen besonders viel Platz, benötigt dank ihrer übereinander angeordneten Schubladen aber vergleichsweise wenig Stellfläche. Passend zum Early Black Friday gibt es das Modell in der eleganten Farbe Stone Gold jetzt bei Amazon im Angebot.

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Heißluftfritteusen gehören mittlerweile für viele zur festen Küchenausstattung. Kein Wunder: Sie ermöglichen eine unkomplizierte Zubereitung verschiedenster Gerichte und kommen beim Heißluftfrittieren mit deutlich weniger zusätzlichem Öl aus als eine klassische Fritteuse.

Doch gerade wenn mehrere Personen gleichzeitig essen möchten, stoßen kleinere Geräte schnell an ihre Grenzen. Die Ninja Double Stack XL SL451EUSD setzt deshalb auf ein besonderes Konzept: Statt zwei Schubladen nebeneinander anzuordnen, befinden sich diese übereinander. So lässt sich die verfügbare Arbeitsfläche in der Küche besser nutzen.

Ninja Double Stack XL Hot Air Fryer, 9.5 Litre, 6 Functions, Stone Gold © Ninja

Ninja Double Stack XL: Viel Platz auf vier Ebenen

Das Besondere an der Ninja Double Stack XL ist ihr vertikales Design. Die beiden Schubladen bieten zusammen ein Fassungsvermögen von 9,5 Litern und sind laut Hersteller für bis zu acht Portionen ausgelegt.

Dank der zwei mitgelieferten Roste lassen sich Lebensmittel auf insgesamt vier Ebenen verteilen. Dadurch können beispielsweise Gemüse, Kartoffeln und Fleisch gleichzeitig zubereitet werden.

Gerade für Familien oder alle, die gerne mehrere Komponenten einer Mahlzeit vorbereiten, ist das praktisch. Statt nacheinander verschiedene Gerichte zuzubereiten, kannst du mehrere Zutaten parallel garen.

Allerdings solltest du beachten, dass die tatsächliche Menge auch von der Größe und Anordnung der Lebensmittel abhängt. Für besonders knusprige Ergebnisse ist es wichtig, die einzelnen Ebenen nicht zu überladen.

Sechs Funktionen und ein digitales Bratenthermometer

Auch bei der Ausstattung hat die Ninja Double Stack XL einiges zu bieten. Insgesamt stehen dir sechs verschiedene Zubereitungsfunktionen zur Verfügung, mit denen du unterschiedliche Gerichte zubereiten kannst.

Ein besonderes Highlight ist das digitale Bratenthermometer. Damit lässt sich die Kerntemperatur von Fleisch während der Zubereitung kontrollieren. Gerade bei größeren Fleischstücken kann das hilfreich sein, um den gewünschten Garpunkt besser zu treffen.

Auch optisch hebt sich das Modell von vielen klassischen Heißluftfritteusen ab. Die Farbvariante Stone Gold verleiht dem Gerät einen modernen Look und macht es zu einem eleganten Hingucker in der Küche.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

9,5 Liter Fassungsvermögen für bis zu acht Portionen laut Hersteller

Zwei vertikal angeordnete Schubladen für eine platzsparende Bauweise

Vier Garebenen dank zwei zusätzlicher Roste

Sechs Zubereitungsfunktionen für unterschiedliche Gerichte

Digitales Bratenthermometer zur Kontrolle der Kerntemperatur

Modernes Design in Stone Gold

Für wen lohnt sich die Ninja Double Stack XL?

Die Ninja Double Stack XL ist vor allem dann interessant, wenn du regelmäßig für mehrere Personen kochst oder gerne unterschiedliche Zutaten gleichzeitig zubereitest.

Besonders Familien profitieren vom großzügigen Fassungsvermögen. Aber auch für Paare, die häufiger größere Portionen vorbereiten oder Mahlzeiten für mehrere Tage vorkochen, kann das Gerät eine praktische Ergänzung sein.

Ein weiterer Vorteil ist die vertikale Bauweise. Wenn du nur begrenzt Platz auf deiner Küchenarbeitsfläche hast, kann die Double Stack XL gegenüber einer breiten Doppelkammer-Heißluftfritteuse interessant sein. Dennoch solltest du vor dem Kauf die Abmessungen prüfen, denn durch das übereinander angeordnete Design fällt das Gerät entsprechend höher aus.

Wer dagegen hauptsächlich kleine Portionen für eine Person zubereitet, kommt möglicherweise auch mit einer kompakteren und günstigeren Heißluftfritteuse aus.

Ninja-Heißluftfritteuse zum Early Black Friday sichern

Unsere Einschätzung: Die Ninja Double Stack XL überzeugt vor allem durch ihr durchdachtes Platzkonzept. Zwei Schubladen, vier Garebenen und ein integriertes Bratenthermometer machen sie zu einer vielseitigen Option für alle, die regelmäßig größere Mahlzeiten zubereiten.

Besonders interessant ist das Modell, wenn du den Komfort einer Doppelkammer-Heißluftfritteuse möchtest, aber nicht unnötig viel Platz auf deiner Küchenarbeitsfläche beanspruchen willst.

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