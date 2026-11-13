Der Philips-Lichtwecker ist heute 41% reduziert

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Morgens kommst du einfach nicht aus dem Bett? Gerade in der dunklen Jahreszeit fällt das Aufstehen besonders schwer. Doch damit könnte jetzt Schluss sein! Der beliebte Philips Wake-up Light Lichtwecker ist aktuell bei Amazon im Angebot und verspricht einen deutlich angenehmeren Start in den Tag.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn der Wecker morgens klingelt und es draußen noch stockdunkel ist, möchte man sich am liebsten noch einmal umdrehen. Genau hier kommt der Philips Wake-up Light HF3519/01 ins Spiel. Statt dich mit einem schrillen Alarm aus dem Schlaf zu reißen, simuliert der Lichtwecker einen natürlichen Sonnenaufgang und lässt dein Schlafzimmer langsam heller werden.

Sanft aufwachen statt vom Wecker aufgeschreckt werden

Das Besondere am Philips Wake-up Light ist seine Sonnenaufgangsfunktion. Das Licht wird vor deiner eingestellten Weckzeit schrittweise heller und sorgt so für eine angenehmere Aufwachatmosphäre.

Philips HF3519/01 Wake-up Light Sunrise Function Digital FM Radio Daylight Alarm Clock White © Philips

Zusätzlich verfügt der Lichtwecker über ein integriertes FM-Radio, mit dem du dich morgens von deinem Lieblingsradiosender wecken lassen kannst. Das moderne, schlichte Design in Weiß macht ihn außerdem zu einem echten Hingucker auf deinem Nachttisch.

Dass der Lichtwecker bei Amazon besonders gefragt ist, zeigen auch die Verkaufszahlen: Über 400 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft. Zudem belegt das Modell laut Amazon Platz eins der Bestseller in der Kategorie Lichtwecker.

Jetzt beim Amazon-Deal zuschlagen

Gerade im Herbst und Winter, wenn es morgens lange dunkel bleibt, kann ein Lichtwecker eine praktische Ergänzung für deine Schlafroutine sein. Auch als Weihnachtsgeschenk für alle, die morgens nur schwer aus den Federn kommen, ist das Philips Wake-up Light eine tolle Idee.

Unser Shopping-Tipp: Der Philips-Lichtwecker ist aktuell als zeitlich begrenztes Angebot bei Amazon gelistet. Wenn du schon länger über einen Lichtwecker nachdenkst, lohnt es sich, den aktuellen Aktionspreis genauer anzusehen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.