Brutales Räuber-Duo überfiel E-Scooter-Fahrerin

Handtaschendiebe traten auf ihr Opfer ein. Die Wiener Polizei bittet nun um Hinweise.

Am helllichten Tag in der Sindelargasse in Favoriten stürmten zwei Angreifer von hinten auf eine E-Scooter-Fahrerin zu und versuchten der 29-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Dabei zogen sie so überraschend und heftig an der anvisierten Beute, dass die Frau mit ihrem E-Roller stürzte und am Boden liegen blieb.

Trotz ihrer Verletzungen hielt das Raubopfer ihre Handtasche fest umklammert, worauf die beiden Unbekannten im Jogging-Streetstyle – einer auffallend dünn, der andere dafür größer und kräftiger gebaut – aus Wut auf die um Hilfe schreiende Frau eingetreten haben sollen. Dann flüchteten die Verdächtigen ohne Beute zur S-Bahn-Station Grillgasse, wo sie von einer Überwachungskamera erfasst wurden.

Hinweise unter 01 31310 57220. Es gilt die Unschuldsvermutung.