Early Black Friday: Samsung Galaxy S26 heute 35% reduziert

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Du möchtest dir endlich ein neues Smartphone gönnen? Dann könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen sein! Bei Amazon gibt es das Samsung Galaxy S26 bereits im Early-Black-Friday-Angebot. Mit leistungsstarker Technik, smarter künstlicher Intelligenz und einer 50-Megapixel-Kamera ist das Smartphone ein echtes Highlight für alle Technikfans.

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Wer schon länger mit einem neuen Handy liebäugelt, sollte sich diesen Deal genauer ansehen. Das Samsung Galaxy S26 mit 256 GB Speicher ist aktuell Teil der Early-Black-Friday-Angebote bei Amazon. Besonders praktisch: Du bekommst das Smartphone ohne Vertrag und kannst deinen Mobilfunktarif weiterhin frei wählen.

Leistungsstarkes Smartphone mit smarter KI

Das Samsung Galaxy S26 überzeugt vor allem mit seinen modernen Funktionen. Dank Galaxy AI stehen dir intelligente KI-Features zur Verfügung, die dich bei verschiedenen Aufgaben im Alltag unterstützen können.

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone with Galaxy AI © Samsung

Auch technisch hat das Smartphone einiges zu bieten: Mit 12 GB Arbeitsspeicher, einem leistungsstarken Prozessor und 256 GB internem Speicher ist es bestens für Multitasking, Apps, Fotos und Videos ausgestattet.

Ein weiteres Highlight ist die 50-Megapixel-Kamera, mit der du besondere Momente festhalten kannst. Das elegante schwarze Design rundet das Gesamtpaket ab.

Warum sich ein Blick auf das Angebot lohnt

Gerade vor dem Black Friday lohnt es sich, die Augen nach attraktiven Technik-Deals offenzuhalten. Das Samsung Galaxy S26 ist eine spannende Wahl, wenn du dir ein leistungsstarkes Android-Smartphone mit modernen KI-Funktionen wünschst.

Unser Shopping-Tipp: Egal, ob du dir selbst ein Upgrade gönnen oder schon ein größeres Weihnachtsgeschenk besorgen möchtest – dieses Early-Black-Friday-Angebot solltest du dir unbedingt ansehen. Den aktuellen Angebotspreis findest du direkt bei Amazon!

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