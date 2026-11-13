oe24
TV
E-Paper
Immo
E-Commerce-Artikel

Nur Heute

Ninja CREAMi Scoop & Swirl: 24% Rabatt bei Amazon

S
von
© Ninja

Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Eis wie aus der Eisdiele – und das ganz bequem zu Hause? Mit der Ninja CREAMi Scoop & Swirl wird dieser Traum wahr! Passend zum Early Black Friday gibt es die beliebte Eismaschine jetzt bei Amazon im Angebot. Mit 13 verschiedenen Funktionen zaubert sie nicht nur cremiges Speiseeis, sondern auch Softeis, Sorbets und köstliche Milchshakes.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer Eis liebt, sollte sich diesen Deal genauer ansehen! Die Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EUBR bringt echtes Eisdielen-Feeling in die eigene Küche. Ob klassisches Vanilleeis, fruchtiges Sorbet oder cremiges Softeis – mit der vielseitigen Maschine können Sie Ihre Lieblingssorten ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten.

13 Funktionen für grenzenlosen Eisgenuss

Das Besondere an der Ninja CREAMi Scoop & Swirl sind ihre 13 verschiedenen Zubereitungsfunktionen. Damit lassen sich unterschiedlichste Eiskreationen herstellen – von Gelato über Softeis bis hin zu erfrischenden Milchshakes.

Besonders praktisch ist die integrierte Mix-in-Funktion, mit der Sie Ihre Kreationen mit zusätzlichen Zutaten wie Schokoladenstückchen, Keksen oder Nüssen verfeinern können. So entstehen individuelle Eissorten, die ganz auf Ihren Geschmack abgestimmt sind.

© Ninja

Im Lieferumfang sind außerdem zwei Behälter enthalten. Damit können Sie unterschiedliche Eismischungen vorbereiten und für Abwechslung sorgen.

Ninja-Eismaschine zum Early Black Friday sichern

Die Ninja CREAMi ist längst ein beliebter Küchenhelfer für alle, die gerne neue Rezepte ausprobieren. Gerade die Möglichkeit, eigene Zutaten zu verwenden und verschiedene Eissorten selbst zusammenzustellen, macht die Maschine besonders interessant.

Auch als Weihnachtsgeschenk ist die Eismaschine eine tolle Idee – schließlich schmeckt selbst gemachtes Eis nicht nur im Sommer!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Der Philips-Lichtwecker ist heute 41% reduziert

Black Friday: Apple AirPods Pro 3 jetzt im Angebot sichern!

Amazon: Adventskränze im Angebot!

Early Black Friday: Samsung Galaxy S26 heute 35% reduziert

Black Friday: Fensterputz-Roboter 46% günstiger

Ninja CREAMi Scoop & Swirl: 24% Rabatt bei Amazon

Frieren war gestern: Diese kuschelige Heizdecke ist ein echter Amazon-Bestseller!

Black Friday: Calvin Klein Boxershorts im 3er-Pack für 25 Euro

Black Friday: Tommy Hilfiger Sweatshirts 54% günstiger!

Black Friday: Das iPhone 17 ist im Amazon-Angebot!