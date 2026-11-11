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Black Friday: Das iPhone 17 ist im Amazon-Angebot!
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Das Apple iPhone 17 mit 256 GB Speicher überzeugt nicht nur mit seinem eleganten Design in Lavender, sondern auch mit jeder Menge Technik. Das 6,3 Zoll große Display mit ProMotion sorgt für besonders flüssiges Scrollen, während der leistungsstarke A19 Chip auch anspruchsvolle Anwendungen mühelos meistert.
Ein weiteres Highlight ist die neue Center-Stage-Frontkamera, die Gruppen-Selfies noch einfacher macht. Dazu kommen eine verbesserte Kratzfestigkeit und eine Batterie, die dich zuverlässig durch den Tag begleiten soll.
Unser Black-Friday-Tipp: Gerade bei Apple-Produkten sind Rabatte besonders interessant. Mit 15 Prozent Preisnachlass ist das iPhone 17 jetzt eine attraktive Gelegenheit, wenn du dir ohnehin ein neues Smartphone gönnen möchtest oder schon nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk suchst.
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