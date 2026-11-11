Black Friday: Das iPhone 17 ist im Amazon-Angebot!

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Apple-Fans aufgepasst! Wer schon länger mit dem neuen iPhone 17 liebäugelt, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Passend zum Black Friday gibt es das beliebte Smartphone bei Amazon jetzt mit 15 Prozent Rabatt.

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Das Apple iPhone 17 mit 256 GB Speicher überzeugt nicht nur mit seinem eleganten Design in Lavender, sondern auch mit jeder Menge Technik. Das 6,3 Zoll große Display mit ProMotion sorgt für besonders flüssiges Scrollen, während der leistungsstarke A19 Chip auch anspruchsvolle Anwendungen mühelos meistert.

Ein weiteres Highlight ist die neue Center-Stage-Frontkamera, die Gruppen-Selfies noch einfacher macht. Dazu kommen eine verbesserte Kratzfestigkeit und eine Batterie, die dich zuverlässig durch den Tag begleiten soll.

Apple iPhone 17 256 GB: 6.3 Inch Display with ProMotion © Apple

Unser Black-Friday-Tipp: Gerade bei Apple-Produkten sind Rabatte besonders interessant. Mit 15 Prozent Preisnachlass ist das iPhone 17 jetzt eine attraktive Gelegenheit, wenn du dir ohnehin ein neues Smartphone gönnen möchtest oder schon nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk suchst.

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