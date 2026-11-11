Kaffee-Fans aufgepasst: Kapseln jetzt im Black Friday Sale sichern!

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Gute Nachrichten für alle, die ohne ihren morgendlichen Kaffee nicht in den Tag starten können: Bei Amazon sind bereits die ersten Black-Friday-Angebote gestartet – und auch beliebte Kaffeekapseln von Starbucks und Jacobs sind dabei. Wir haben uns für euch umgesehen und drei spannende Deals entdeckt, bei denen es sich lohnt, den Kaffeevorrat aufzufüllen.

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Ob der erste Kaffee am Morgen, ein schneller Espresso zwischendurch oder ein gemütlicher Cappuccino am Nachmittag: Für viele von uns gehört guter Kaffee einfach zum Alltag. Umso besser, wenn sich die Lieblingskapseln im Angebot sichern lassen.

Gerade bei Produkten, die wir ohnehin regelmäßig nachkaufen, können sich die Black-Friday-Aktionen besonders lohnen. Bei Amazon gibt es aktuell interessante Angebote für Nespresso-kompatible Kaffeekapseln. Mit dabei sind aromatisierte Starbucks-Kapseln, ein vielseitiges Probierpaket und eine große Vorratspackung von Jacobs.

1. Starbucks Caramel – für alle, die ihren Kaffee mit einer süßen Note lieben

Wer gerne zu einem Caramel Latte greift, sollte sich die Starbucks by Nespresso Caramel Kaffeekapseln genauer ansehen. Die Kombination aus mild geröstetem Kaffee und feinen Karamellnoten sorgt für ein angenehm aromatisches Geschmackserlebnis.

© Starbucks

Besonders lecker schmeckt der Kaffee mit aufgeschäumter Milch. So lässt sich auch zu Hause im Handumdrehen ein Kaffeehaus-Moment genießen – ganz ohne lange Warteschlange.

Das Set enthält insgesamt 60 Kapseln und ist damit ideal, um den eigenen Vorrat aufzufüllen. Gerade wenn du die Sorte regelmäßig trinkst, ist das Early-Black-Friday-Angebot einen Blick wert.

2. Jacobs Lungo Intenso – 200 Kapseln für echte Kaffee-Liebhaber

Wenn bei dir täglich mehrere Tassen Kaffee durchlaufen, dürfte dieses Angebot besonders interessant sein. Die Jacobs Lungo Intenso Kapseln gibt es im praktischen Großpack mit insgesamt 200 Stück.

© jacobs

Mit einer Intensität von 8 von 12 bietet der Kaffee einen kräftigen, vollmundigen Geschmack. Die intensive Röstnote macht ihn besonders interessant für alle, die ihren Kaffee gerne etwas stärker trinken.

Das große Paket eignet sich hervorragend für Haushalte, in denen viel Kaffee getrunken wird, oder für alle, die nicht ständig neue Kapseln bestellen möchten.

Unser Tipp: Bei einer so großen Vorratspackung lohnt es sich besonders, den Preis pro Kapsel zu vergleichen. Das Angebot ist bei Amazon als zeitlich begrenzter Deal gekennzeichnet.

3. Starbucks Discovery Variety Pack – sechs Sorten für mehr Abwechslung

Du trinkst nicht jeden Tag gerne denselben Kaffee? Dann könnte das Starbucks Discovery Variety Pack genau das Richtige für dich sein.

Das Set enthält 60 Kaffeekapseln in sechs Packungen und bietet eine Auswahl unterschiedlicher Röstungen – von Light über Medium bis Dark Roast. Damit kannst du verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobieren und herausfinden, welche am besten zu dir passt.

© Starbucks

Besonders schön finden wir die Abwechslung: Morgens darf es vielleicht ein kräftiger Kaffee sein, während am Nachmittag eine mildere Variante besser passt.

Auch als kleine Geschenkidee für Kaffee-Fans ist das Set interessant. Das Variety Pack ist exklusiv bei Amazon erhältlich und gehört ebenfalls zu den Early-Black-Friday-Angeboten.

Unser Fazit: Diese Black-Friday-Deals lohnen sich für Kaffee-Fans

Warum bis zum eigentlichen Black Friday warten, wenn es bereits jetzt interessante Angebote gibt? Besonders bei Kaffeekapseln, die ohnehin regelmäßig auf der Einkaufsliste stehen, kann es sinnvoll sein, frühzeitig zuzugreifen.

Unser Favorit für alle, die süße Kaffeespezialitäten lieben, sind die Starbucks Caramel Kapseln. Wer dagegen möglichst lange mit seinem Vorrat auskommen möchte, sollte sich das 200er-Pack von Jacobs ansehen. Und für alle, die gerne neue Sorten testen, ist das Starbucks Discovery Variety Pack eine schöne Wahl.

Eines steht fest: Mit diesen drei Angeboten lässt sich der Kaffeevorrat rechtzeitig für die gemütliche Winterzeit auffüllen.

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