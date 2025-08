Preis-Hammer: Rindfleisch um 35% teurer

Rindfleisch ist in den letzten 12 Monaten teurer geworden.

In Österreich ist der Erzeugerpreis für Rindfleisch innerhalb eines Jahres um bis zu 35 Prozent gestiegen, wie "ORF Oberösterreich" berichtet. Hauptgrund dafür sei der Rückgang der Rindfleischproduktion in Europa. Besonders in großen Produktionsländern wie Frankreich, Deutschland und Irland werde seit fünf Jahren weniger produziert, wie Werner Habermann, Geschäftsführer der ARGE Rind, erklärt.

In Österreich sei die Zahl der Rindermastplätze in den letzten zehn Jahren um rund ein Drittel gesunken, sagt Habermann. Viele Bauern gaben aufgrund schwieriger Einkommensverhältnisse ihre Betriebe auf. Zwar befindet sich etwa ein Drittel der österreichischen Rinderbetriebe in Oberösterreich, aber nach wie vor wird das meiste Rindfleisch aus dem Ausland importiert.

Wöckinger: Preisanstieg nicht nur negativ

Michael Wöckinger von der Landwirtschaftskammer betont, dass der Preisanstieg nicht nur negativ sei: Rindfleisch sei ein aufwendig hergestelltes, hochwertiges Produkt, das bisher womöglich zu billig war. Dennoch hängen die Preise im Supermarkt nicht nur von der Landwirtschaft ab. Auch Faktoren wie Schlachtung, Verarbeitung und Vermarktung beeinflussen die Endpreise für Konsumenten.