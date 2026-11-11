Black Friday: Fensterputz-Roboter 46% günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Fensterputzen gehört wohl zu den unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt. Umso besser, dass es dafür praktische Helfer gibt! Passend zu den ersten Black-Friday-Angeboten ist der HUTT S7 Fensterputzroboter bei Amazon jetzt im zeitlich begrenzten Deal erhältlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schluss mit mühsamem Schrubben und lästigen Streifen! Der HUTT S7 Fensterputzroboter übernimmt einen Großteil der Fensterreinigung für dich. Dank seiner starken Saugleistung von 6.500 Pa haftet er an der Scheibe und bewegt sich selbstständig über die Glasfläche. Besonders praktisch: Die integrierte Sprühfunktion verteilt das Wasser direkt beim Reinigen, während das flexible Reinigungspad Verschmutzungen entfernt.

HUTT S7 Window Cleaning Robot with Active Spray Function, 6500 Pa Suction © HUTT

Mit seinem 80-ml-Wassertank, acht mitgelieferten Reinigungstüchern und einem achtstufigen Sicherheitssystem ist der smarte Haushaltshelfer eine praktische Unterstützung im Alltag. Gerade bei großen Fensterflächen kann er dir einiges an Arbeit ersparen.

Unser Deal-Tipp: Wenn du schon länger über einen Fensterputzroboter nachdenkst, lohnt sich jetzt ein Blick auf das Early-Black-Friday-Angebot. Der HUTT S7 ist bei Amazon aktuell als zeitlich begrenzter Deal gelistet – perfekt, um dir die nächste Fensterreinigung zu erleichtern!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.