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Black Friday: Fensterputz-Roboter 46% günstiger

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Fensterputzen gehört wohl zu den unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt. Umso besser, dass es dafür praktische Helfer gibt! Passend zu den ersten Black-Friday-Angeboten ist der HUTT S7 Fensterputzroboter bei Amazon jetzt im zeitlich begrenzten Deal erhältlich.
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Schluss mit mühsamem Schrubben und lästigen Streifen! Der HUTT S7 Fensterputzroboter übernimmt einen Großteil der Fensterreinigung für dich. Dank seiner starken Saugleistung von 6.500 Pa haftet er an der Scheibe und bewegt sich selbstständig über die Glasfläche. Besonders praktisch: Die integrierte Sprühfunktion verteilt das Wasser direkt beim Reinigen, während das flexible Reinigungspad Verschmutzungen entfernt.

HUTT S7 Window Cleaning Robot with Active Spray Function, 6500 Pa Suction © HUTT

Mit seinem 80-ml-Wassertank, acht mitgelieferten Reinigungstüchern und einem achtstufigen Sicherheitssystem ist der smarte Haushaltshelfer eine praktische Unterstützung im Alltag. Gerade bei großen Fensterflächen kann er dir einiges an Arbeit ersparen.

Unser Deal-Tipp: Wenn du schon länger über einen Fensterputzroboter nachdenkst, lohnt sich jetzt ein Blick auf das Early-Black-Friday-Angebot. Der HUTT S7 ist bei Amazon aktuell als zeitlich begrenzter Deal gelistet – perfekt, um dir die nächste Fensterreinigung zu erleichtern!

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