Early Black Friday: Weihnachtsdeko jetzt günstiger auf Amazon

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Weihnachten rückt immer näher und die ersten Schnäppchen sind schon da! Bei Amazon gibt es bereits vor dem Black Friday spannende Angebote rund um Weihnachtsdeko. Von funkelnden Christbaumkugeln über beleuchtete Girlanden bis hin zum künstlichen Weihnachtsbaum: Mit diesen fünf Deko-Highlights bringst du festliche Stimmung in dein Zuhause, ohne bis zum großen Shopping-Event warten zu müssen.

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Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und damit beginnt für viele die schönste Deko-Saison des Jahres. Ob du dein Wohnzimmer in ein gemütliches Weihnachtsparadies verwandeln, deinen Christbaum neu schmücken oder mit stimmungsvoller Beleuchtung für festlichen Glanz sorgen möchtest – jetzt lohnt sich ein Blick auf die ersten Angebote.

Amazon lockt bereits mit Early-Black-Friday-Aktionen und zeitlich begrenzten Deals. Wir haben fünf Weihnachtsdeko-Produkte herausgesucht, mit denen du dich schon jetzt auf die Feiertage einstimmen kannst.

1. Valery Madelyn Christbaumkugeln: 35 Stück für festlichen Glanz

Was wäre Weihnachten ohne einen wunderschön geschmückten Christbaum? Mit den 35 Christbaumkugeln von Valery Madelyn verleihst du deinem Weihnachtsbaum im Handumdrehen einen festlichen Look.

Die Kugeln bestehen aus Kunststoff und haben einen Durchmesser von jeweils 3 cm. Durch ihre kompakte Größe eignen sie sich besonders gut für kleinere Weihnachtsbäume, Adventsgestecke oder dekorative Zweige. Auch als Ergänzung zu größeren Christbaumkugeln machen sie eine gute Figur.

Ein weiterer Vorteil: Die Kunststoffkugeln sind weniger zerbrechlich als klassische Glaskugeln. Gerade in Haushalten mit Kindern oder Haustieren kann das praktisch sein.

Unser Deko-Tipp: Kombiniere kleine und große Christbaumkugeln, um deinem Weihnachtsbaum mehr Tiefe und einen besonders schönen Look zu verleihen.

2. Casaria LED-Tannengirlande: 10 Meter Weihnachtszauber mit 200 Lichtern

Du möchtest dein Zuhause schon vor Weihnachten in festlichem Glanz erstrahlen lassen? Dann könnte die beleuchtete Tannengirlande von Casaria genau das Richtige für dich sein.

Mit einer Länge von 10 Metern und insgesamt 200 warmweißen LEDs sorgt sie für eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre. Ob entlang des Treppengeländers, rund um den Türrahmen oder auf dem Balkon – die grüne Girlande lässt sich vielseitig dekorieren.

Dank der Schutzart IP44 ist sie laut Produktbeschreibung sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Unser Deko-Tipp: Besonders schön wirkt die Girlande in Kombination mit roten Schleifen, kleinen Weihnachtskugeln oder Tannenzapfen. So entsteht im Handumdrehen eine festliche Dekoration.

3. Yankee Candle Red Apple Wreath: Weihnachtsduft für bis zu 150 Stunden

Weihnachten ist nicht nur eine Frage der richtigen Dekoration, sondern auch des passenden Dufts. Mit der Yankee Candle Red Apple Wreath holst du dir weihnachtliche Gemütlichkeit direkt ins Wohnzimmer.

Die große Duftkerze verbindet das festliche Ambiente einer klassischen Weihnachtskerze mit einer fruchtigen Apfelnote. Laut Hersteller bietet sie eine Brenndauer von bis zu 150 Stunden.

Ob beim gemütlichen Filmabend, beim Einpacken der Weihnachtsgeschenke oder während des Adventskaffees – die Kerze sorgt für eine behagliche Atmosphäre.

Mehr als 3.000 Käufe im vergangenen Monat zeigen, wie beliebt das Produkt derzeit ist. Amazon kennzeichnet das Angebot außerdem als schnell verkauft.

Unser Deko-Tipp: Stelle die Duftkerze auf ein dekoratives Tablett mit Tannenzweigen und Weihnachtskugeln. Achte dabei auf ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.

4. ELONEO Premium Weihnachtsbaum: 180 cm Weihnachtsstimmung ohne Nadeln

Ein prächtig geschmückter Weihnachtsbaum gehört für viele einfach zum Fest dazu. Wer sich das jährliche Nadeln und die Suche nach dem passenden Baum ersparen möchte, findet im ELONEO Premium Kunstweihnachtsbaum eine praktische Alternative.

Mit einer Höhe von 180 cm bietet der künstliche Weihnachtsbaum ausreichend Platz für Lichterketten, Kugeln und andere festliche Anhänger. Seine dichten Zweige sollen für eine möglichst natürliche Optik sorgen.

Ein besonderes Detail ist der mitgelieferte Holzständer, der dem Baum einen dekorativen Abschluss verleiht.

Der große Vorteil: Nach Weihnachten kannst du den Baum wieder verstauen und im nächsten Jahr erneut verwenden.

Unser Deko-Tipp: Schmücke den Baum mit warmweißen Lichterketten und Christbaumkugeln in zwei bis drei aufeinander abgestimmten Farben. Das sorgt für einen harmonischen Weihnachtslook.

5. Beleuchtete Weihnachtswichtel: Kleine Figuren mit großem Deko-Effekt

Klein, niedlich und ein echter Hingucker: Beleuchtete Weihnachtswichtel gehören zu den charmantesten Deko-Ideen für die Adventszeit.

Die kleinen Figuren mit ihren typischen Weihnachtsmützen bringen skandinavisches Weihnachtsflair in dein Zuhause. Durch die integrierte LED-Beleuchtung sorgen sie zusätzlich für stimmungsvolle Lichtakzente.

Ob auf der Fensterbank, im Regal, auf dem Sideboard oder als Teil einer festlichen Tischdekoration – die Wichtel lassen sich vielseitig einsetzen.

Unser Deko-Tipp: Besonders gemütlich wirken die Figuren zusammen mit kleinen Tannenbäumen, Holzdekoration und warmweißen Lichtern. So entsteht eine liebevoll gestaltete Weihnachtsecke.

Fazit: Warum bis Black Friday warten? Weihnachtsdeko kannst du dir jetzt schon sichern!

Ob funkelnde Christbaumkugeln, eine beleuchtete Tannengirlande oder ein künstlicher Weihnachtsbaum: Die ersten Shopping-Aktionen bieten schon jetzt Gelegenheit, sich auf Weihnachten vorzubereiten.

Besonders die zehn Meter lange LED-Girlande und der 180 cm hohe Weihnachtsbaum sind interessant, wenn du dein Zuhause dieses Jahr neu dekorieren möchtest. Für kleinere festliche Akzente eignen sich dagegen die Weihnachtswichtel oder die Duftkerze von Yankee Candle.

Und wer seine Weihnachtsdeko frühzeitig besorgt, kann die Adventszeit anschließend umso entspannter genießen.

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