Adventskranz selbst machen: Das ist die beste Deko

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Mit diesen Deko-Highlights wird Weihnachten besonders gemütlich! Ein selbst gestalteter Adventskranz gehört für viele zur schönsten Zeit des Jahres einfach dazu. Mit natürlichen Dekoelementen und passenden Kerzen entsteht im Handumdrehen eine festliche Weihnachtsdekoration. Wir zeigen Ihnen zwei praktische Amazon-Funde, mit denen Sie Ihren Adventskranz ganz nach Ihrem Geschmack gestalten können.

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Wenn die Tage kürzer werden und Weihnachten immer näher rückt, beginnt auch die Zeit für gemütliche Dekorationen. Besonders beliebt sind Adventskränze, die mit Tannenzapfen, getrockneten Orangenscheiben und Kerzen für eine warme Atmosphäre sorgen. Dabei muss es nicht immer ein fertig gekaufter Kranz sein. Wer selbst kreativ wird, kann Farben und Materialien individuell kombinieren und seine Weihnachtsdekoration perfekt auf das eigene Zuhause abstimmen.

Passend zur Adventszeit haben wir zwei Produkte bei Amazon entdeckt, die sich dafür besonders gut eignen: ein 56-teiliges Dekorationsset mit natürlichen Elementen und die Rustic-Stumpenkerzen von Bolsius, die in verschiedenen Farben erhältlich sind.

56-teiliges Adventskranz-Dekoset: Natürliche Akzente für Weihnachten

Wer seinen Adventskranz selbst gestalten möchte, benötigt zunächst die passende Dekoration. Das 56-teilige Weihnachtsdeko-Set bietet dafür eine vielseitige Auswahl an Elementen, die sich miteinander kombinieren lassen.

© ArtiTree

Enthalten sind unter anderem Tannenzapfen, Zimtstangen, getrocknete Orangenscheiben und Sternanis. Gerade diese Kombination sorgt für einen klassischen Weihnachtslook, der besonders gut zu Tannengrün, Holz und natürlichen Materialien passt.

Die einzelnen Dekoelemente lassen sich nicht nur auf einem Adventskranz arrangieren, sondern auch für weihnachtliche Tischdekorationen oder andere Adventsgestecke verwenden. So können Sie mit einem Set gleich mehrere Bereiche Ihres Zuhauses festlich gestalten.

Die wichtigsten Vorteile:

56 Dekoelemente für individuelle Weihnachtsarrangements

Mit Tannenzapfen, Zimtstangen, Orangenscheiben und Sternanis

Natürlicher Look für klassische Adventskränze

Vielseitig für Tischdekorationen und Weihnachtsgestecke verwendbar

Unsere Einschätzung für die Adventszeit: Das Dekoset eignet sich besonders für alle, die ihren Adventskranz selbst gestalten möchten, ohne jedes Dekoelement einzeln kaufen zu müssen. Vor allem in Kombination mit schlichten Kerzen kommen die natürlichen Materialien schön zur Geltung.

© KERANEET

Bolsius Rustic Stumpenkerzen: Festliche Farben für den Adventskranz

Neben der Dekoration spielen die Kerzen bei einem Adventskranz eine entscheidende Rolle. Die Bolsius Rustic Stumpenkerzen im praktischen 4er-Set bieten eine klassische Möglichkeit, den selbst gestalteten Kranz zu vervollständigen.

Mit einer Höhe von 13 Zentimetern und einem Durchmesser von sieben Zentimetern eignen sich die Kerzen besonders für größere Adventsgestecke und passende Kerzenhalter. Laut Hersteller beträgt die Brenndauer bis zu 60 Stunden pro Kerze.

Die Kerzen sind unparfümiert und bestehen aus einer Wachsmischung mit pflanzlichen Bestandteilen, die ohne Palmöl auskommt.

© bolsius

Besonders interessant ist die Farbauswahl: Die Bolsius Rustic Kerzen sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Während Bordeauxrot für eine traditionelle Weihnachtsstimmung sorgt, lassen sich mit helleren oder neutralen Farbtönen auch moderne Adventskränze gestalten.

Die wichtigsten Vorteile:

Vier Stumpenkerzen im praktischen Set

Bis zu 60 Stunden Brenndauer pro Kerze

Rustikale Oberfläche für eine gemütliche Optik

In verschiedenen Farben erhältlich Unparfümiert und ohne Palmöl hergestellt

Unsere Einschätzung für die Adventszeit: Wer seinen Adventskranz farblich auf die eigene Einrichtung abstimmen möchte, profitiert besonders von der großen Auswahl. Die Kerzen lassen sich sowohl mit natürlicher Weihnachtsdekoration als auch mit eleganten, modernen Gestecken kombinieren.

Adventskranz selbst gestalten: Darauf sollten Sie achten

Ein harmonischer Adventskranz lebt vor allem von der richtigen Kombination aus Farben und Materialien. Besonders schön wirken natürliche Dekoelemente wie Tannenzapfen und Orangenscheiben zusammen mit warmen Kerzenfarben.

Wer es klassisch mag, greift zu roten Kerzen und Tannengrün. Für einen modernen Look bieten sich dagegen Creme-, Beige- oder andere dezente Farbtöne an.

Wichtig ist außerdem die Sicherheit: Verwenden Sie für echte Kerzen immer geeignete, standsichere und nicht brennbare Kerzenhalter. Trockene Dekoelemente wie Zimtstangen, Orangenscheiben und Tannenzapfen müssen ausreichend Abstand zu den Flammen haben. Brennende Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben.

Unser Fazit: Individuelle Weihnachtsdekoration muss nicht kompliziert sein

Mit dem 56-teiligen Adventskranz-Dekoset und den Bolsius Rustic Stumpenkerzen lässt sich eine festliche Dekoration ganz nach den eigenen Vorstellungen zusammenstellen.

Während das Dekoset die passenden natürlichen Akzente liefert, sorgen die Kerzen für die traditionelle Adventsstimmung. Besonders die verschiedenen Farbvarianten machen es einfach, den eigenen Stil umzusetzen.

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