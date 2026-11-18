Deal des Jahres
Oral-B iO Aufsteckbürsten: 8er-Pack im Black Friday Sale?
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Acht Aufsteckbürsten für die tägliche Zahnpflege
Gerade bei elektrischen Zahnbürsten können die laufenden Kosten für neue Bürstenköpfe ins Geld gehen. Deshalb lohnt es sich, größere Vorratspackungen im Blick zu behalten.
Das Set enthält acht originale Oral-B iO Aufsteckbürsten der Variante "Strahlendes Weiß". Sie wurden für die Reinigung der Zähne und die Entfernung oberflächlicher Verfärbungen entwickelt.
Laut Hersteller sollen die Bürstenköpfe bereits ab dem ersten Tag zu weißer wirkenden Zähnen beitragen. Dabei geht es um die Entfernung äußerer Verfärbungen, nicht um ein professionelles Bleaching oder eine Veränderung der natürlichen Zahnfarbe.
Wichtig: Die Aufsteckbürsten sind für Oral-B iO Zahnbürsten vorgesehen und nicht mit allen anderen elektrischen Oral-B Modellen kompatibel.
Warum sich das 8er-Pack für mich lohnt
Zahnärzte empfehlen üblicherweise, Zahnbürsten beziehungsweise Bürstenköpfe etwa alle drei Monate auszutauschen – bei abgenutzten Borsten auch früher.
Mit acht Aufsteckbürsten bist du bei einem Wechsel alle drei Monate rechnerisch für rund zwei Jahre ausgestattet, sofern du die Bürstenköpfe allein verwendest.
Besonders interessant finde ich deshalb den Kauf im Angebot. Statt einzelne Aufsteckbürsten immer wieder nachzukaufen, kannst du dir direkt einen Vorrat anlegen.
Fazit: Ein praktischer Black-Friday-Kauf
Nicht jedes Black-Friday-Angebot muss ein großer Luxusartikel sein. Manchmal lohnt es sich besonders, bei Produkten zu sparen, die man im Alltag regelmäßig braucht.
Für mich gehört das Oral-B iO 8er-Pack genau in diese Kategorie. Acht originale Aufsteckbürsten, eine auf die Entfernung oberflächlicher Verfärbungen ausgelegte Variante und ein aktuelles Early-Black-Friday-Angebot machen das Set interessant.
Wenn du bereits eine Oral-B iO Zahnbürste besitzt, lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Preis. So kannst du deinen Vorrat rechtzeitig auffüllen und musst dich in den nächsten Monaten nicht ständig um neue Bürstenköpfe kümmern.
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