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Manche Black-Friday-Angebote sind besonders praktisch, weil man die Produkte ohnehin regelmäßig nachkaufen muss. Dazu gehören für mich definitiv elektrische Zahnbürstenaufsätze. Wer eine Oral-B iO Zahnbürste verwendet, sollte sich deshalb das aktuelle Angebot bei Amazon ansehen: Die Oral-B iO Strahlendes Weiß Aufsteckbürsten im 8er-Pack sind gerade im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich. Eine gute Gelegenheit, den Vorrat für die nächsten Monate aufzufüllen.

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Acht Aufsteckbürsten für die tägliche Zahnpflege

Gerade bei elektrischen Zahnbürsten können die laufenden Kosten für neue Bürstenköpfe ins Geld gehen. Deshalb lohnt es sich, größere Vorratspackungen im Blick zu behalten.

Das Set enthält acht originale Oral-B iO Aufsteckbürsten der Variante "Strahlendes Weiß". Sie wurden für die Reinigung der Zähne und die Entfernung oberflächlicher Verfärbungen entwickelt.

Laut Hersteller sollen die Bürstenköpfe bereits ab dem ersten Tag zu weißer wirkenden Zähnen beitragen. Dabei geht es um die Entfernung äußerer Verfärbungen, nicht um ein professionelles Bleaching oder eine Veränderung der natürlichen Zahnfarbe.

Wichtig: Die Aufsteckbürsten sind für Oral-B iO Zahnbürsten vorgesehen und nicht mit allen anderen elektrischen Oral-B Modellen kompatibel.

Oral-B iO Toothbrush Heads Bright White Pack of 8 © Oral-B

Warum sich das 8er-Pack für mich lohnt

Zahnärzte empfehlen üblicherweise, Zahnbürsten beziehungsweise Bürstenköpfe etwa alle drei Monate auszutauschen – bei abgenutzten Borsten auch früher.

Mit acht Aufsteckbürsten bist du bei einem Wechsel alle drei Monate rechnerisch für rund zwei Jahre ausgestattet, sofern du die Bürstenköpfe allein verwendest.

Besonders interessant finde ich deshalb den Kauf im Angebot. Statt einzelne Aufsteckbürsten immer wieder nachzukaufen, kannst du dir direkt einen Vorrat anlegen.

Fazit: Ein praktischer Black-Friday-Kauf

Nicht jedes Black-Friday-Angebot muss ein großer Luxusartikel sein. Manchmal lohnt es sich besonders, bei Produkten zu sparen, die man im Alltag regelmäßig braucht.

Für mich gehört das Oral-B iO 8er-Pack genau in diese Kategorie. Acht originale Aufsteckbürsten, eine auf die Entfernung oberflächlicher Verfärbungen ausgelegte Variante und ein aktuelles Early-Black-Friday-Angebot machen das Set interessant.

Wenn du bereits eine Oral-B iO Zahnbürste besitzt, lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Preis. So kannst du deinen Vorrat rechtzeitig auffüllen und musst dich in den nächsten Monaten nicht ständig um neue Bürstenköpfe kümmern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.