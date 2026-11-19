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Ein Weihnachtsbaum für nur einen Euro? Was zunächst unglaublich klingt, wird bei Amazon im Dezember tatsächlich möglich. Der Onlinehändler bietet an zwei Aktionstagen insgesamt 1.500 künstliche Weihnachtsbäume für jeweils nur einen Euro an. Das Besondere: Die Bäume sind bereits mit LED-Lichtern ausgestattet und die gesamten Verkaufserlöse gehen an die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder". Wer sich einen der limitierten Weihnachtsbäume sichern möchte, sollte sich die beiden Termine unbedingt vormerken.

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Amazon verkauft Weihnachtsbäume für nur 1 Euro

Ein schöner Weihnachtsbaum gehört für viele Familien einfach zum Fest. Doch gerade in der Vorweihnachtszeit summieren sich die Ausgaben schnell. Zwischen Geschenken, Weihnachtsessen und Dekoration bleibt oft wenig Budget für einen hochwertigen Christbaum.

Mit einer besonderen Dezember-Aktion möchte Amazon genau hier ansetzen. Statt des regulären Verkaufspreises kostet der künstliche Weihnachtsbaum der Marke Pure Living an den beiden Aktionstagen nur einen Euro.

Dabei handelt es sich nicht um einen kleinen Tischbaum, sondern um einen 180 Zentimeter hohen Weihnachtsbaum mit integrierter Beleuchtung.

© Amazon

Wann startet die 1-Euro-Weihnachtsbaum-Aktion?

Wenn du dir einen der günstigen Weihnachtsbäume sichern möchtest, solltest du dir diese beiden Termine im Kalender markieren:

Dienstag, 1. Dezember 2026, ab 14:00 Uhr

Dienstag, 8. Dezember 2026, ab 14:00 Uhr

Die Aktion findet ausschließlich an diesen beiden Terminen statt und gilt jeweils nur, solange der Vorrat reicht.

Insgesamt stehen 1.500 Weihnachtsbäume zur Verfügung. Pro Amazon-Kundenkonto kann maximal ein Aktionsbaum gekauft werden.

Eine Prime-Mitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Gerade bei einem derart günstigen Angebot ist mit großem Interesse zu rechnen. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig auf Amazon vorbeizuschauen.

180 Zentimeter hoch und mit 400 LED-Lichtern ausgestattet

Besonders interessant ist die Ausstattung des Aktionsbaums. Amazon setzt bei der Aktion auf einen künstlichen Weihnachtsbaum der Marke Pure Living, der bereits über eine integrierte Beleuchtung verfügt.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

180 cm Höhe: Ein großer Weihnachtsbaum für das Wohnzimmer

Ein großer Weihnachtsbaum für das Wohnzimmer 400 integrierte LEDs: Warmweiß-goldene Beleuchtung

Warmweiß-goldene Beleuchtung Naturgetreue Optik: Geformte Spitzen und PVC-Zweige

Geformte Spitzen und PVC-Zweige TÜV-zertifiziert: Laut Anbieter geprüfte Qualität

Laut Anbieter geprüfte Qualität 10 Jahre Garantie: Für eine langfristige Nutzung

Der Vorteil eines künstlichen Weihnachtsbaums liegt vor allem darin, dass du ihn jedes Jahr wiederverwenden kannst. Du musst keinen neuen Baum kaufen, verlierst keine Nadeln und kannst ihn nach Weihnachten bis zur nächsten Saison verstauen.

Durch die bereits integrierten LED-Lichter entfällt außerdem das aufwendige Anbringen einer separaten Lichterkette.

Mit dem Kauf unterstützt du einen guten Zweck

Die Aktion hat nicht nur einen finanziellen Vorteil. Amazon spendet die gesamten Erlöse aus dem Verkauf der Weihnachtsbäume an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder".

Zusätzlich kündigt das Unternehmen eine weitere Spende an, mit der die Verkaufserlöse aufgestockt werden sollen.

Damit verbindet Amazon die günstige Weihnachtsaktion mit einem wohltätigen Zweck.

Auch abseits des Weihnachtsbaumverkaufs engagieren sich Mitarbeitende des Unternehmens im Rahmen verschiedener Wunschbaum-Aktionen für Kinder und Jugendliche.

Brauchst du Amazon Prime für den 1-Euro-Weihnachtsbaum?

Nein. Du kannst den Weihnachtsbaum auch ohne Prime-Mitgliedschaft für einen Euro kaufen, sofern zum Zeitpunkt deiner Bestellung noch Aktionsbäume verfügbar sind.

Prime-Mitglieder profitieren laut Amazon zusätzlich von den entsprechenden Versandvorteilen.

Für alle anderen gelten die jeweils angezeigten Lieferbedingungen. Es lohnt sich daher, vor dem Kauf auch die möglichen Versandkosten zu prüfen.

So bereitest du dich auf die Aktion vor

Wenn du dir einen der limitierten Weihnachtsbäume sichern möchtest, solltest du nicht erst am Aktionstag ein Amazon-Konto erstellen.

Am besten überprüfst du bereits vorher, ob deine Lieferadresse und Zahlungsdaten aktuell sind. So kannst du den Bestellvorgang möglichst schnell abschließen.

Da die Stückzahl begrenzt ist, gibt es keine Garantie, dass du tatsächlich einen Baum bekommst.

Fazit: Eine besondere Weihnachtsaktion, die sich lohnt

Ein 180 Zentimeter hoher, beleuchteter Weihnachtsbaum für nur einen Euro ist ein außergewöhnliches Angebot. Besonders schön ist, dass die Verkaufserlöse gleichzeitig einem guten Zweck zugutekommen.

Wer ohnehin einen künstlichen Weihnachtsbaum kaufen wollte, sollte sich den 1. und 8. Dezember 2026, jeweils um 14 Uhr, unbedingt vormerken.

Unser Tipp: Stell dir am besten schon jetzt eine Erinnerung. Bei insgesamt nur 1.500 verfügbaren Weihnachtsbäumen dürfte das Interesse groß sein. Mit etwas Glück kannst du dir einen festlich beleuchteten Christbaum für gerade einmal einen Euro sichern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.