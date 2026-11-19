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Fensterputzen gehört zu den Aufgaben im Haushalt, die man gerne vor sich herschiebt. Besonders bei großen Glasflächen, hohen Fenstern oder schwer erreichbaren Stellen wird die Reinigung schnell mühsam. Genau hier kommen Fensterputzroboter ins Spiel. Der Ecovacs Winbot W2S Omni soll einen Großteil der Arbeit übernehmen und Glasflächen automatisch reinigen. Mit intelligenter Kantenreinigung, drei Wasserdüsen und einer multifunktionalen Station bringt das Modell einige praktische Funktionen mit. Aktuell ist der Fensterputzroboter bei Amazon im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich.

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Fensterputzen übernimmt jetzt der Roboter

Während Saugroboter in vielen Haushalten längst zum Alltag gehören, sind Fensterputzroboter noch weniger verbreitet. Dabei können sie gerade bei großen Fensterflächen eine praktische Unterstützung sein.

Der Ecovacs Winbot W2S Omni wird an der Glasscheibe angebracht und bewegt sich anschließend selbstständig über die Oberfläche. Dabei reinigt er das Glas mithilfe eines Reinigungstuchs und eines integrierten Sprühsystems.

Das kann besonders bei bodentiefen Fenstern, großen Terrassentüren oder Glasflächen im Wintergarten Zeit und körperliche Arbeit sparen.

Ganz ohne Vorbereitung funktioniert die Reinigung allerdings nicht: Der Roboter muss richtig angesetzt werden, und auch das Reinigungstuch benötigt regelmäßige Pflege.

Ecovacs Winbot W2S Omni Window Cleaning Robot with Multifunctional Station © Ecovacs

TruEdge-Technologie: Reinigung bis an den Rand

Eine typische Schwachstelle vieler Fensterputzroboter sind die Ränder der Glasscheiben. Dort bleiben manchmal schmale Streifen zurück, die anschließend von Hand nachgewischt werden müssen.

Der Winbot W2S Omni verfügt deshalb über die sogenannte TruEdge-Technologie. Sie soll eine besonders gründliche Reinigung entlang der Fensterkanten ermöglichen.

Das ist vor allem bei großen Glasflächen interessant, bei denen man möglichst wenig nacharbeiten möchte.

Ob die Reinigung tatsächlich vollständig streifenfrei gelingt, hängt allerdings auch vom Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Reinigungsmittel und der Beschaffenheit der Scheibe ab.

Drei Wasserdüsen für gleichmäßige Reinigung

Damit Staub, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen entfernt werden können, nutzt der Winbot W2S Omni ein Sprühsystem mit drei Wasserdüsen.

Die Reinigungsflüssigkeit wird während des Betriebs auf die Glasfläche aufgetragen. Anschließend bearbeitet der Roboter die Oberfläche mit seinem Reinigungstuch.

Gerade bei regelmäßig gepflegten Fenstern kann das den Aufwand deutlich reduzieren. Stark angetrocknete Verschmutzungen oder hartnäckige Rückstände können dagegen eine zusätzliche Reinigung erforderlich machen.

Ein Vorteil gegenüber der klassischen Reinigung mit Eimer und Abzieher ist, dass du nicht ständig selbst über die gesamte Glasfläche arbeiten musst.

Multifunktionale Station: Praktisch bei größeren Fensterflächen

Zum Lieferumfang gehört eine multifunktionale Station, die mehrere Aufgaben übernimmt.

Eine Besonderheit ist die Stromversorgung während des Betriebs. Dadurch ist der Roboter nicht ausschließlich auf die Laufzeit eines integrierten Akkus angewiesen.

Das kann vor allem dann praktisch sein, wenn du mehrere Fenster hintereinander reinigen möchtest.

Die Station dient außerdem als zentrale Einheit für die Handhabung und Aufbewahrung des Geräts.

Gerade bei einem Fensterputzroboter ist das sinnvoll, weil neben dem eigentlichen Reinigungsgerät auch Zubehör und Sicherungskomponenten untergebracht werden müssen.

Sicherheit beim Fensterputzen

Fensterputzroboter arbeiten teilweise an senkrechten Glasflächen und müssen deshalb zuverlässig an der Scheibe haften.

Der Ecovacs Winbot W2S Omni verfügt laut Hersteller über ein zwölfstufiges Schutzsystem, das den Betrieb absichern soll.

Trotz dieser Sicherheitsfunktionen ist es wichtig, die Herstelleranweisungen genau zu beachten. Das gilt besonders bei der Reinigung von Fenstern in oberen Stockwerken.

Auch die Eignung für unterschiedliche Glasflächen und Fensterformen sollte vor dem Kauf überprüft werden.

Für wen lohnt sich ein Fensterputzroboter?

Nicht jeder Haushalt benötigt einen eigenen Fensterputzroboter. Wer nur wenige kleine Fenster hat, ist mit einem klassischen Fensterabzieher möglicherweise schneller fertig.

Anders sieht es bei großen Glasflächen aus. Hier kann ein automatisches Gerät eine spürbare Arbeitserleichterung sein.

Besonders interessant ist der Winbot W2S Omni für:

Haushalte mit großen oder bodentiefen Fenstern

Wohnungen mit mehreren Glas- und Terrassentüren

Wintergärten mit vielen geeigneten Glasflächen

Menschen, die das regelmäßige Fensterputzen vereinfachen möchten

Alle, die bereits andere Reinigungsarbeiten mit Robotern automatisieren

Wichtig ist, dass du vor dem Kauf prüfst, ob deine Fenster für den Einsatz des Geräts geeignet sind.

Early Black Friday: Ecovacs Winbot W2S Omni bei Amazon reduziert

Fensterputzroboter mit umfangreicher Ausstattung sind meist eine größere Anschaffung. Deshalb lohnt es sich, auf Rabattaktionen zu achten.

Der Ecovacs Winbot W2S Omni ist aktuell bei Amazon im Early-Black-Friday-Angebot erhältlich. Wer schon länger über einen Fensterputzroboter nachdenkt, kann die Gelegenheit nutzen, den Preis mit anderen Modellen zu vergleichen.

Besonders die Kombination aus TruEdge-Kantenreinigung, drei Wasserdüsen und multifunktionaler Station macht das Gerät interessant.

Wenn du regelmäßig viele Fenster reinigen musst, kann sich die Anschaffung vor allem durch die eingesparte Arbeit lohnen.

Fazit: Eine praktische Hilfe für große Fensterflächen

Der Ecovacs Winbot W2S Omni übernimmt einen Großteil der Fensterreinigung automatisch und bietet dafür eine umfangreiche technische Ausstattung.

Besonders die verbesserte Kantenreinigung und die multifunktionale Station sind interessante Eigenschaften für Haushalte mit vielen Glasflächen.

Vollständig ersetzen kann der Roboter die manuelle Fensterpflege nicht in jeder Situation. Für die regelmäßige Reinigung geeigneter Scheiben kann er den Aufwand aber deutlich reduzieren.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.