Preis-Hammer: Zehn Euro Parkgebühr für Clam-Konzerte

Es gibt noch Tickets für Deichkind um 74,99 Euro. Das Parken kostet nochmals zusätzlich zehn Euro.

Klam. Viele freuen sich schon auf die Festivalsaison auf der Burg Clam in Klam (Bez. Perg). Vier Konzerte sind schon ausverkauft - Sting, Pizzera & Jaus, Bryan Adams und Fäaschtbänkler. Eröffnet wird am4. Juli mit Clam Rock. Heuer kommen Extra-Kosten auf die Musikfans zu. "Wir möchten euch mit größtmöglicher Offenheit darüber informieren, dass aufgrund der anhaltenden Inflation sowie deutlich gestiegener Kosten für Energie, Wasser und Personal etc., wir uns erstmalig seit fünf Jahren gezwungen sehen, die Parkplatzgebühr anzupassen. Die neue Gebühr beträgt zehn Euro", heißt es vom Veranstalter Barracuda Music. Der Konzertveranstalter empfiehlt, mit der Ummadum-App eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Ebenfalls neu: Ab dieser Saison gibt es Early Entry - zwei Stunden vor Konzertbeginn - für all jene, die in der Hofküche einkehren wollen.