E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Du liebäugelst schon länger mit den Apple AirPods Max? Dann könnte jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sein. Die hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer gehören zu den bekanntesten Premium-Modellen von Apple und überzeugen mit aktivem Noise Cancelling, personalisiertem 3D-Audio und einem eleganten Design. Besonders interessant: Die Apple AirPods Max in der Farbe Mitternacht sind bei Amazon aktuell als Black-Friday-Angebot gelistet. Wer sich die Kopfhörer schon länger wünscht oder nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk sucht, sollte sich den aktuellen Deal genauer ansehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Apple AirPods Max: Musik ohne störende Hintergrundgeräusche

Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Flugzeug oder gemütlich auf dem Sofa: Mit den AirPods Max kannst du deine Lieblingsmusik genießen und störende Umgebungsgeräusche reduzieren.

Dafür sorgt die aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling). Sie hilft dabei, gleichmäßige Hintergrundgeräusche auszublenden, damit du dich besser auf deine Musik, Podcasts oder Hörbücher konzentrieren kannst.

Möchtest du deine Umgebung wieder wahrnehmen, wechselst du einfach in den Transparenzmodus. So kannst du beispielsweise Durchsagen hören oder dich kurz unterhalten, ohne die Kopfhörer abzunehmen.

Apple AirPods Max Wireless Headphones © Apple

Personalisiertes 3D-Audio für besonderen Klang

Eine der interessantesten Funktionen ist das personalisierte 3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung. Bei unterstützten Filmen, Serien und Musiktiteln entsteht ein räumliches Klangerlebnis.

Auch optisch überzeugen die AirPods Max mit ihrem schlichten Design. Die Farbe Mitternacht wirkt elegant, während die gepolsterten Ohrmuscheln für einen angenehmen Sitz sorgen sollen.

Dank USB-C-Anschluss lassen sich die Kopfhörer bequem aufladen. Die Akkulaufzeit beträgt laut Apple bis zu 20 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung.

Für wen lohnen sich die AirPods Max?

Besonders interessant sind die Kopfhörer, wenn du bereits ein iPhone, iPad oder MacBook verwendest. Die AirPods Max lassen sich bequem in das Apple-Ökosystem integrieren und unterstützen den automatischen Wechsel zwischen kompatiblen Geräten.

Auch für längere Reisen, konzentriertes Arbeiten oder entspannte Musikabende sind sie eine interessante Wahl.

Allerdings gehören die AirPods Max zum Premium-Segment. Wer hauptsächlich gelegentlich Musik hört, findet auch günstigere Alternativen.

Black Friday: Apple AirPods Max bei Amazon im Angebot

Die Apple AirPods Max mit USB-C in Mitternacht sind aktuell bei Amazon reduziert. Gerade bei einem hochpreisigen Apple-Produkt lohnt es sich, die Black-Friday-Angebote genauer anzusehen.

Wenn du dir die Kopfhörer ohnehin kaufen möchtest, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein. Auch als Weihnachtsgeschenk für Apple-Fans sind sie eine schöne Idee.

Fazit: Jetzt lohnt sich ein Blick auf den Preis

Die Apple AirPods Max kombinieren hochwertige Verarbeitung mit aktiver Geräuschunterdrückung, räumlichem Klang und praktischen Funktionen für den Alltag.

Unser Tipp: Wenn du schon länger mit den AirPods Max liebäugelst, solltest du dir das aktuelle Black-Friday-Angebot ansehen. Vergleiche den reduzierten Preis mit anderen Händlern – so kannst du einschätzen, wie viel du tatsächlich sparst.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.