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Schlüssel verlegt, Geldbörse verschwunden oder den Koffer am Flughafen aus den Augen verloren? Mit einem kleinen Tracker lassen sich solche Alltagssituationen deutlich entspannter lösen. Der Apple AirTag der 2. Generation hilft dir dabei, wichtige Gegenstände über dein iPhone oder iPad wiederzufinden. Besonders praktisch ist das Set mit vier AirTags, denn damit kannst du gleich mehrere Dinge im Blick behalten. Das 4er-Pack ist bei Amazon erhältlich und könnte sich besonders für Apple-Nutzer lohnen.

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Apple AirTag 2: Was kann die neue Generation?

Der Apple AirTag ist ein kompakter Bluetooth-Tracker, den du beispielsweise an deinem Schlüsselbund befestigen oder in deiner Tasche verstauen kannst.

Über Apples "Wo ist?"-App kannst du nachsehen, wo sich deine Gegenstände befinden beziehungsweise wo sie zuletzt geortet wurden.

Die zweite Generation bietet außerdem eine Suchfunktion mit Tonsignal. Wenn dein Schlüssel beispielsweise zwischen den Sofakissen verschwunden ist, kannst du den AirTag einen Ton abspielen lassen.

Mit einem kompatiblen iPhone unterstützt dich zusätzlich die genaue Suche dabei, den Tracker in deiner Nähe aufzuspüren.

© Apple

Vier AirTags für Schlüssel, Geldbörse und Gepäck

Der große Vorteil des 4er-Packs liegt darin, dass du mehrere Gegenstände gleichzeitig ausstatten kannst.

Ein AirTag für den Schlüsselbund, einer für die Geldbörse, einer für den Rucksack und einer für den Reisekoffer – schon hast du wichtige Alltagsbegleiter in der "Wo ist?"-App im Blick.

Besonders auf Reisen kann das praktisch sein. Befindet sich dein Gepäck außerhalb der Bluetooth-Reichweite, kann das Apple-"Wo ist?"-Netzwerk unter geeigneten Bedingungen helfen, seinen Standort zu ermitteln.

Ein AirTag ist allerdings kein GPS-Tracker mit permanenter Echtzeit-Ortung. Die Standortaktualisierung hängt unter anderem davon ab, ob sich kompatible Apple-Geräte in der Nähe befinden.

Einfache Einrichtung mit iPhone oder iPad

Für die Einrichtung benötigst du keine komplizierten technischen Kenntnisse.

Du hältst den AirTag einfach in die Nähe deines kompatiblen iPhones oder iPads und folgst den angezeigten Schritten. Anschließend kannst du dem Tracker einen Namen zuweisen und ihn in der "Wo ist?"-App verwalten.

Wichtig: AirTags sind vor allem für das Apple-Ökosystem gedacht. Wenn du hauptsächlich ein Android-Smartphone verwendest, solltest du dich nach einer passenden Alternative umsehen.

Apple AirTag im 4er-Pack bei Amazon

Wer gleich mehrere Gegenstände absichern möchte, sollte sich das Apple AirTag 4er-Pack der 2. Generation genauer ansehen.

Statt vier Tracker einzeln zu kaufen, erhältst du mit diesem Set direkt eine praktische Ausstattung für Schlüssel, Taschen und Reisegepäck.

Bei Amazon ist das 4er-Pack erhältlich. Ob der Setpreis günstiger ist als der Kauf einzelner AirTags, solltest du anhand der aktuellen Preise vergleichen.

Fazit: Für wen lohnt sich das AirTag 4er-Pack?

Die Apple AirTags der 2. Generation sind besonders für Menschen interessant, die häufig Schlüssel, Taschen oder andere wichtige Gegenstände suchen.

Das 4er-Pack bietet den Vorteil, dass du mehrere Dinge gleichzeitig mit einem Tracker ausstatten kannst. Die einfache Einrichtung und die Integration in Apples "Wo ist?"-App machen die Nutzung besonders unkompliziert.

Unser Tipp: Wenn du bereits ein iPhone besitzt und mehrere AirTags benötigst, lohnt sich ein Blick auf das 4er-Pack bei Amazon. Auch als praktisches Weihnachtsgeschenk für Apple-Fans ist das Set eine interessante Idee.

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