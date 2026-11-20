E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Fensterputzen gehört für viele zu den unbeliebtesten Aufgaben im Haushalt. Vor allem Wasserflecken und Streifen können schnell für Frust sorgen. Mit dem Kärcher WV 2 Black Edition soll die Reinigung deutlich einfacher werden. Der kabellose Fenstersauger entfernt Schmutzwasser direkt von der Scheibe und eignet sich auch für andere glatte Oberflächen. Besonders interessant: Bei Amazon kostet das Gerät im Black-Friday-Angebot derzeit nur 43,49 Euro statt 79,99 Euro UVP. Damit sparst du rund 46 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kärcher WV 2 Black Edition: Was kann der Fenstersauger?

Der Kärcher WV 2 Black Edition wurde entwickelt, um das Fensterputzen schneller und unkomplizierter zu machen.

Die Anwendung ist einfach: Zunächst sprühst du die Scheibe mit Reinigungsmittel ein und entfernst den Schmutz mit einem Mikrofaserbezug. Anschließend ziehst du das Wasser mit dem Fenstersauger ab.

Dabei wird die Flüssigkeit direkt eingesaugt, statt über die Scheibe oder auf den Boden zu laufen.

Das kann besonders bei größeren Fensterflächen praktisch sein und hilft dabei, Wasserflecken und Streifen zu reduzieren.

Kärcher Battery Window Vacuum Cleaner WV 2 Black Edition © Kärcher

Zwei Absaugdüsen für unterschiedliche Fenster

Zum Lieferumfang gehören zwei austauschbare Absaugdüsen.

Die breite Düse mit 280 Millimetern eignet sich besonders für größere Fensterflächen. Mit der schmalen 170-Millimeter-Düse kannst du dagegen kleinere Fenster oder schmale Glasbereiche reinigen.

Dadurch lässt sich das Gerät flexibel im Haushalt einsetzen.

Praktisch ist außerdem, dass du den Fenstersauger nicht nur für Fenster verwenden kannst. Auch Duschkabinen, Spiegel, Fliesen und andere glatte Oberflächen lassen sich damit von überschüssigem Wasser befreien.

Bis zu 35 Minuten Akkulaufzeit

Der Kärcher WV 2 Black Edition funktioniert kabellos und bietet laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Minuten.

Damit kannst du mehrere Fenster reinigen, ohne zwischendurch nach einer Steckdose suchen zu müssen.

Eine LED-Anzeige informiert dich über den Akkustatus.

Zum Set gehören außerdem eine Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug sowie 20 Milliliter Fensterreiniger-Konzentrat. Du erhältst also bereits wichtiges Zubehör für die erste Reinigung.

Black Friday: Kärcher Fenstersauger deutlich reduziert

Gerade wenn du schon länger über einen Fenstersauger nachdenkst, lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Amazon-Angebot.

Der Kärcher WV 2 Black Edition kostet derzeit 43,49 Euro statt 79,99 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 36,50 Euro beziehungsweise rund 46 Prozent gegenüber der Herstellerpreisempfehlung.

Damit ist der Black-Friday-Deal besonders interessant für alle, die sich die regelmäßige Fensterreinigung erleichtern möchten.

Für wen lohnt sich der Kärcher Fenstersauger?

Der Kärcher WV 2 ist besonders interessant, wenn du regelmäßig mehrere Fenster reinigen musst oder eine große Glasdusche besitzt.

Auch für Haushalte mit vielen Spiegeln oder glatten Fliesenflächen kann das Gerät eine praktische Unterstützung sein.

Wichtig ist allerdings: Der Fenstersauger übernimmt das Putzen nicht vollständig selbst. Du musst die Flächen weiterhin von Hand reinigen und das Gerät über die Scheibe führen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.