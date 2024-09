1:0 - Ronivaldo entscheidet Torjäger-Duell in Altach

2:2 - Hartbergs verspielt "One-Hit-Wonder" in Klagenfurt Hartbergs Interims-Coach Markus Karner hat in seinem wohl einzigen Spiel auf der Trainerbank der Steirer einen Sieg gegen zehn Klagenfurter in letzter Minute aus der Hand gegeben. Die Pacult-Elf erkämpft dank einem Ausgleich per Elfmeter in letzter Minute ein 2:2.