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Ob neue Töpfe, ein praktischer Geschirrspüler oder ein hochwertiger Bräter: Am Black Friday kannst du auch bei der Küchenausstattung interessante Angebote entdecken. Gerade größere Anschaffungen werden rund um die Aktionstage für viele Haushalte interessant. Bei Amazon sind aktuell unter anderem ein 17-teiliges Kochgeschirr-Set von SENSARTE, ein Siemens-Geschirrspüler und ein gusseiserner Bräter von Overmont reduziert. Wir zeigen dir, was die drei Küchenhelfer können und für wen sich der Kauf lohnt.

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1. SENSARTE: 17-teiliges Kochgeschirr-Set mit abnehmbaren Griffen

Wer seine Küche neu ausstatten möchte, muss nicht jeden Topf und jede Pfanne einzeln kaufen. Das 17-teilige Kochgeschirr-Set von SENSARTE bietet eine umfangreiche Grundausstattung in einem einheitlichen Design.

Besonders praktisch sind die abnehmbaren Griffe. Dadurch lassen sich die Töpfe und Pfannen platzsparend ineinander stapeln und einfacher in Küchenschränken verstauen.

Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du wenig Stauraum hast oder deine Küche möglichst ordentlich halten möchtest.

© SENSARTE

Die keramische Antihaftbeschichtung soll außerdem verhindern, dass Speisen beim Braten leicht anhaften. Laut Hersteller ist das Set für verschiedene Herdarten einschließlich Induktion geeignet. Die passenden Teile können auch im Backofen verwendet werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Reinigung: Das Kochgeschirr wird als spülmaschinengeeignet angeboten. Für eine möglichst lange Lebensdauer der Beschichtung kann dennoch eine schonende Reinigung von Hand sinnvoll sein.

Auch optisch fällt das Set auf. Die beige Farbgebung passt besonders gut zu modernen, hellen Küchen.

Black-Friday-Angebot: Das SENSARTE-Set ist aktuell bei Amazon als Black-Friday-Big-Deal gekennzeichnet.

2. Siemens iQ300: Smarter Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse B

Ein Geschirrspüler gehört in vielen Haushalten zur wichtigsten Küchenausstattung. Wer ein älteres Gerät ersetzen möchte, sollte neben dem Preis auch auf die Energieeffizienz und die Ausstattung achten.

Der Siemens iQ300 SN43ES06VE ist ein 60 Zentimeter breiter Unterbau-Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse B.

© Siemens

Besonders praktisch ist die automatische Türöffnung am Programmende. Dadurch kann Feuchtigkeit leichter entweichen, was die Trocknung des Geschirrs unterstützt.

Zur Ausstattung gehört außerdem eine Besteckschublade. So lassen sich Messer, Gabeln und Löffel getrennt einräumen, während im unteren Korb mehr Platz für Teller und größere Gegenstände bleibt.

Dank der dreifachen Korbhöhenverstellung kannst du den Innenraum flexibel anpassen. Das ist hilfreich, wenn du beispielsweise hohe Gläser oder größere Töpfe reinigen möchtest.

Die Intensivzone ist wiederum für stärker verschmutztes Geschirr interessant.

Als smartes Modell bietet der Geschirrspüler zudem vernetzte Funktionen. Welche Möglichkeiten du nutzen kannst, hängt von der Einrichtung und den unterstützten Anwendungen ab.

Black-Friday-Angebot: Der Siemens iQ300 ist bei Amazon aktuell als Black-Friday-Deal gelistet.

3. Overmont: Gusseiserner Bräter für Schmorgerichte und Braten

Gerade in der kalten Jahreszeit stehen Schmorgerichte, Eintöpfe und Ofengerichte wieder häufiger auf dem Speiseplan.

Ein gusseiserner Bräter ist dafür besonders praktisch, weil das Material Wärme gut speichert und gleichmäßig an die Speisen abgeben kann.

Der Overmont Bräter mit 26 Zentimetern Durchmesser besteht aus emailliertem Gusseisen und wird mit einem passenden Deckel geliefert.

© Overmont

Damit eignet er sich beispielsweise für saftige Braten, geschmortes Gemüse, Suppen oder selbst gebackenes Brot.

Laut Hersteller ist der Bräter bis zu 500 Grad Fahrenheit, also rund 260 Grad Celsius, backofengeeignet. Dabei solltest du immer die jeweiligen Pflege- und Nutzungshinweise beachten.

Die Emaillebeschichtung erleichtert außerdem die Reinigung und schützt das Gusseisen bei sachgemäßer Verwendung.

Zum Lieferumfang gehört auch ein Rezeptbuch, das Ideen für die ersten Gerichte liefern kann.

Black-Friday-Angebot: Der Overmont-Bräter ist bei Amazon derzeit ebenfalls als Black-Friday-Deal gekennzeichnet.

Welche Küchenangebote lohnen sich am Black Friday?

Welches der drei Produkte für dich interessant ist, hängt vor allem davon ab, was in deiner Küche noch fehlt.

Das SENSARTE-Kochgeschirr-Set eignet sich besonders, wenn du mehrere alte Töpfe und Pfannen ersetzen möchtest oder eine platzsparende Lösung suchst.

Der Siemens iQ300 ist dagegen eine größere Anschaffung, die sich vor allem dann lohnt, wenn dein bisheriger Geschirrspüler ersetzt werden muss. Vor dem Kauf solltest du unbedingt die Einbaumaße und die Anschlussmöglichkeiten prüfen.

Der Overmont-Bräter ist eine schöne Ergänzung für alle, die gerne kochen und besonders im Winter häufig Schmorgerichte oder Ofengerichte zubereiten.

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