"Du fehlst!" - Trennungsgerüchte um Ikke Hüftgold und seine Nina

Der Ballerman-Star und seine große Liebe gehen seit zwei Wochen getrennte Wege - Ikke Hüftgold postete emotionale Zeilen - Was steckt dahinter?

Fast zwei Wochen ist Partysänger Ikke Hüftgold (48) nun schon ohne seine Partnerin Nina Reh. Auf Instagram meldete sich der Musiker in der Nacht mit einem emotionalen Post, begleitet von einem Foto von Nina und dem Robbie-Williams-Hit „Angels“. „Liebe Nina! Seit fast zwei Wochen bist du nun fort… um neue Wege zu gehen, um fern ab von unserem Wahnsinn dein eigenes Ding zu machen“, schrieb er.

Mehr lesen:

In seinen Worten gesteht Ikke, dass die Stille „kaum zu ertragen“ sei und dass ihm die 24-Jährige fehle. Ob es sich dabei um eine räumliche Trennung oder um eine emotionale Distanz handelt, ließ er offen. Für Fans des Ballermann-Stars war das Posting dennoch Anlass für Spekulationen.

Nina macht Ikke Konkurrenz

Bisher galten Ikke und Nina, die seit vier Jahren ein Paar sind, als eingespieltes Team – beruflich wie privat. Während der 48-Jährige die großen Bühnen auf Mallorca füllt, startete Nina selbst ihre Karriere als Partysängerin. Ihr Song „Ryan in the Air“ sorgt inzwischen für Aufmerksamkeit in der Ballermann-Szene.





Nun scheint sie eigene Wege zu gehen, was wohl auch erklärt, warum sie in den vergangenen Wochen weniger öffentlich aufgetreten ist. Weder Nina noch Ikke haben bislang konkrete Aussagen zu einer möglichen Beziehungspause gemacht.

Schon zuvor zeigte sich, dass Nina Ambitionen jenseits der gemeinsamen Projekte hegt. Ihr Schritt ins Rampenlicht erforderte Mut und Selbstbewusstsein – und Ikke unterstützte sie dabei stets offen. Mit ihrem frischen Sound bringt sie neuen Wind in die Mallorca-Partyszene und legt offenbar zeitweise eine Pause vom bisherigen gemeinsamen Alltag ein, um ihren Traum zu verfolgen. Was das langfristig für ihre Beziehung bedeutet, bleibt abzuwarten.