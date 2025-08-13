Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Ikke Hüftgold und seine große Liebe Nina&nbsp;
© Instagram

Kryptisch

"Du fehlst!" - Trennungsgerüchte um Ikke Hüftgold und seine Nina

13.08.25, 11:32
Teilen

Der Ballerman-Star und seine große Liebe gehen seit zwei Wochen getrennte Wege - Ikke Hüftgold postete emotionale Zeilen - Was steckt dahinter? 

Fast zwei Wochen ist Partysänger Ikke Hüftgold (48) nun schon ohne seine Partnerin Nina Reh. Auf Instagram meldete sich der Musiker in der Nacht mit einem emotionalen Post, begleitet von einem Foto von Nina und dem Robbie-Williams-Hit „Angels“. „Liebe Nina! Seit fast zwei Wochen bist du nun fort… um neue Wege zu gehen, um fern ab von unserem Wahnsinn dein eigenes Ding zu machen“, schrieb er.

Mehr lesen: 

In seinen Worten gesteht Ikke, dass die Stille „kaum zu ertragen“ sei und dass ihm die 24-Jährige fehle. Ob es sich dabei um eine räumliche Trennung oder um eine emotionale Distanz handelt, ließ er offen. Für Fans des Ballermann-Stars war das Posting dennoch Anlass für Spekulationen.

Nina macht Ikke Konkurrenz

Bisher galten Ikke und Nina, die seit vier Jahren ein Paar sind, als eingespieltes Team – beruflich wie privat. Während der 48-Jährige die großen Bühnen auf Mallorca füllt, startete Nina selbst ihre Karriere als Partysängerin. Ihr Song „Ryan in the Air“ sorgt inzwischen für Aufmerksamkeit in der Ballermann-Szene.

 


 

Nun scheint sie eigene Wege zu gehen, was wohl auch erklärt, warum sie in den vergangenen Wochen weniger öffentlich aufgetreten ist. Weder Nina noch Ikke haben bislang konkrete Aussagen zu einer möglichen Beziehungspause gemacht.

Schon zuvor zeigte sich, dass Nina Ambitionen jenseits der gemeinsamen Projekte hegt. Ihr Schritt ins Rampenlicht erforderte Mut und Selbstbewusstsein – und Ikke unterstützte sie dabei stets offen. Mit ihrem frischen Sound bringt sie neuen Wind in die Mallorca-Partyszene und legt offenbar zeitweise eine Pause vom bisherigen gemeinsamen Alltag ein, um ihren Traum zu verfolgen. Was das langfristig für ihre Beziehung bedeutet, bleibt abzuwarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden