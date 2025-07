Proteste gegen Yung Hurn - und mysteriöse Konzert-Absagen

Der Rapper sorgt mit seinen Texten immer wieder für Gegenwind. Jetzt sagt er mehrere Festival-Termine ab - ohne Begründung.

Überraschende Absage und wachsender Gegenwind: Der österreichische Rapper Yung Hurn (bürgerlich Julian Sellmeister) hat seinen geplanten Auftritt im Linzer Posthof am Mittwoch, dem 30. Juli, kurzfristig gestrichen. Eine Begründung blieb aus – weder das Management des Künstlers noch Veranstalter Ewald Tatar konnten Details nennen. „Leider bekamen wir kurzfristig eine Absage“, erklärt Karl Zabern vom Posthof knapp. Auch ein geplanter Auftritt beim "Turn Up Bremen"-Festival sei abgesagt worden.

Der 30-jährige Wiener, bekannt für seine exzentrische Kunstfigur zwischen Cloud Rap, Pop und Provokation, tourt derzeit mit seiner „Security Tour“ durch Österreich und Deutschland. Warum ausgerechnet das Linz-Konzert gecancelt wurde, bleibt unklar.

"Ein Schlag ins Gesicht"

Parallel dazu schlägt die Kritik an seinen Festivalauftritten hohe Wellen. Besonders am geplanten Gig beim Szene Openair in Lustenau entzündet sich Widerstand. Aktivisten von Extinction Rebellion kritisieren, dass Yung Hurn trotz problematischer Texte gemeinsam mit feministischen Künstlerinnen wie Ikkimel, Mathea oder Eli Preiss auftritt.





„Dass Yung Hurn trotz dieser Inhalte auf einem Festival mit feministischen Acts gebucht wird, ist ein Schlag ins Gesicht für all jene, die sich gegen strukturelle Gewalt und Sexismus engagieren“, so Martina Eisendle von Extinction Rebellion. In einer Presseaussendung werden Songzeilen des Rappers zitiert, die laut den Aktivisten frauenverachtende, sexualisierte und rassistische Inhalte transportieren. Auch auf Missbrauchsvorwürfe, die im Raum stehen, habe sich der Künstler bislang nicht öffentlich geäußert.

Eisendle betont: „Kunstfreiheit darf kein Deckmantel für Diskriminierung sein.“

Ob weitere Auftritte im Rahmen der Tour abgesagt werden oder es ein Statement von Yung Hurn geben wird, ist derzeit offen.