× Posthof startet in den FrischLuft-Sommer 2025

Mit Austropop-Legende Wolfgang Ambros startet der Linzer Posthof am 6. Juni in einen abwechslungsreichen FrischLuft-Sommer. Das Programm verspricht Highlights aus Musik, Kabarett und Theater – von Open-Air-Festival bis Indoor-Metal-Konzert.

Der Posthof Linz lädt mit seinem Sommerprogramm 2025 zu einem kulturellen Festival unter freiem Himmel – und auch in der Halle. Den Auftakt macht am 6. Juni das Projekt Wir4plusEINS mit Wolfgang Ambros. Im Juni folgen u. a. Philipp Hochmair mit Jedermann Reloaded, bevor es auf die Jedermann-Bühne in Salzburg geht, Aut of Orda, und Deborah Anne Dyer alias Skin mit Skunk Anansie.

Internationale Gäste wie Bonnie Tyler, Yung Hurn, I Prevail oder Cari Cari sorgen für klangvolle Vielfalt, während Roy Bianco & die Abbrunzati Boys das Italo-Schlager-Feeling an die Donau bringen. Metal-Fans erwartet ein Doppelhighlight mit Hatebreed (25.6.) und Machine Head (22.7.) – beide Indoor. Kabarett und Kleinkunst sind mit Maria Clara Groppler, Omar Sarsam, Gerhard Polt & Die Well Brüder vertreten. Neuer Getränkepartner ist Alpine Brands (Gasteiner). Geschäftsführer Walter Scherb sagt: "Wir wollen heimische Musik und Kulturorte wie den Posthof stärken."

