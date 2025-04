bwsg: Grüne Wiener Wohnträume mit ›Gretls Garten‹

Die Wohnhausanlage Gretls Garten mit insgesamt 118 freifinanzierten Eigentumswohnungen befindet sich nur wenige Gehminuten vom idyllischen frei zugänglichen Hirschstettner Badeteich entfernt.

In der Donaustadt entsteht ein besonders attraktives Stadtquartier mit Wohnungen, Geschäften, Lokalen, Freiraum und zahlreichen Gemeinschafts- und Mobilitätsangeboten. Auch die Natur kommt nicht zu kurz, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich der Badeteich Hirschstetten sowie die gleichnamigen, weitläufigen Blumengärten. Hier entsteht am Anni-Haider-Weg das Wohnprojekt „Gretls Garten“ von besser wohnen (bwsg) Bei dem Wohnobjekt mit 118 frei finanzierten Eigentumswohnungen ist der Name Programm, denn die großzügigen Wohneinheiten verfügen alle über Freiflächen: Neben Balkonen, Loggien und Terrassen besteht auch die Möglichkeit, eine Eigentumswohnung mit einem kleinen, aber feinem Eigengarten zu erwerben.

Wohnbeispiel © bwsg

Großzügige Grundrisse und Terrasse für alleDie Wohnhausanlage Gretls Garten besteht aus vier Gebäudeblöcken mit variierenden Höhen und schafft damit ein lebendiges und zugleich harmonisches Gesamtbild. Besonders hervorzuheben sind die durchdachten, großzügigen Wohnungsgrundrisse sowie die vielfältigen Freiflächen, die naturnahes Wohnen ermöglichen. Zur Ausstattung zählen eine geräumige Tiefgarage, praktische Einlagerungsräume sowie eigens vorgesehene Bereiche für Kinderwägen und Fahrräder. Ein großzügiger Gemeinschaftsraum, hauseigene Spielplätze und eine gemeinschaftlich nutzbare Terrasse bieten Raum für Begegnung, Erholung und Miteinander. Die Architektur von Gretls Garten spiegelt ein modernes Wohnkonzept wider, das Gemeinschaft bewusst in den Mittelpunkt stellt. www.bwsg.at