Wiener Silvesterpfad 2025 offiziell gestartet

Insgesamt 100 Stunden Programm

Der Wiener Silvesterpfad ist offiziell eröffnet. Während am Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater das Programm am Mittwoch bereits seit Mittag lief, haben sechs der sieben Bühnen in der Wiener Innenstadt seit 14.00 Uhr ihren Betrieb aufgenommen. Die größte der acht Bühnen am Rathausplatz spielt ab 22.00 Uhr. Geboten werden zusammengerechnet mehr als 100 Stunden Programm bei freiem Eintritt.

Das vielfältige Angebot an den Standorten Rathausplatz, Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Neuer Markt, Kärntner Straße und Wintermarkt im Prater läuft durchgehend bis 2.00 Uhr. Gastronomiestände sind an allen Veranstaltungsorten geöffnet "und bieten ein breites Angebot an Speisen und Getränken", hieß es in einer Aussendung der Stadt.

Sicherheit als oberste Priorität

Der Veranstalter wies ausdrücklich auf die geltende Platzordnung und die im gesamten Veranstaltungsareal verbotenen Gegenstände hin: Dazu zählen insbesondere Waffen aller Art, Sprays und Gase, Glasbehälter und Dosen, Pyrotechnik, Megafone, Laserpointer, sperrige Gegenstände sowie Fahrzeuge und Sportgeräte wie Fahrräder oder Scooter. In stark frequentierten Bereichen sind zudem Kinderwagen und Hunde zeitweise untersagt. Taschen- und Zugangskontrollen können durch Polizei und Sicherheitsdienst durchgeführt werden.