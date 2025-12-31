Happy New Year: Sydney startet mit Mega-Feuerwerk in 2026

Alle Augen auf Sydney. Alle Jahre wird in der australischen Metropole das neue Jahr mit einem gigantischen Feuerwerk begrüßt.

Sydney trotzt dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet.

Auf der in weißes Licht getauchten Harbour Bridge erstrahlten bereits vor Mitternacht während einer Schweigeminute die Worte "Peace" (Frieden) und "Unity" (Einheit) sowie eine Menora. Der siebenarmige Leuchter ist ein zentrales religiöses Symbol des Judentums.

Tausende hielten Kerzen und andere Lichter in den Händen. Am berühmten Bondi Beach hatten am 14. Dezember zwei Attentäter - ein Vater und sein Sohn - beim jüdischen Lichterfest Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen. 15 Menschen starben. Die traditionellen Silvesterfeiern an dem Strand wurden abgesagt.

Neun Tonnen Pyrotechnik

Stolze neun Tonnen Pyrotechnik und atemberaubende Spezialeffekte ließen Schaulustige im Hafenviertel und Zuschauer rund um die Erde mehr als zwölf Minuten lang vor den Bildschirmen staunen. Von der Harbour Bridge flossen Kaskaden aus Licht, auch rund um das Sydney Opera House erleuchteten bunte Flammen und Feuerwerkskörper den Himmel. Mehr als eine Million Menschen hatten sich schon seit dem Morgen die besten Plätze gesichert.

Bewacht wurden das Spektakel und andere Hotspots in der Stadt von Tausenden Polizisten. Die Sicherheitskräfte sollten teilweise auch Langwaffen mitführen, was für die Polizei des Bundesstaates unüblich ist.

Willkommenszeremonie der Aborigines

Sydney ist immer eine der ersten Großstädte weltweit, die das neue Jahr einläuten. Bereits um 21 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) wurde das erste große Feuerwerk gezündet: Unter dem Namen "Calling Country" gab es neben den Lichtern auch Musik, Tanz und Kunst von indigenen Australiern. Vorab wurde zudem eine traditionelle Willkommenszeremonie der Ureinwohner abgehalten.

Lichtershows in Singapur und Bangkok

In vielen asiatischen Städten sind spektakuläre Lichtshows geplant. In Singapur wird das Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline von vielen Menschen bewundert werden. In Bangkok steht traditionell der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum. Die Lichter des Mega-Feuerwerks spiegeln sich darin.

Der bekannteste Countdown der Welt startet sechs Stunden nach Österreich: In New York wird der Times-Square-Ball, der an einem 43 Meter hohen Mast herabgelassen wird, den Start ins neue Jahr einläuten. Für die USA wird 2026 ein ganz besonderes Jahr. Sie feiern den 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Deshalb wird die Kugel in diesem Jahr gleich zweimal fallen und in den Farben der Nationalflagge - Rot, Weiß und Blau - erstrahlen.