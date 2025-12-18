Wiener Silvesterpfad läutet das ESC-Jahr 2026 ein

Wien rüstet sich zum Jahresende wieder für große Feierlichkeiten. Der 34. Wiener Silvesterpfad führt diesmal durch acht Locations in der Wiener Innenstadt und im Prater. Über 100 Stunden Programm werden geboten.

Wien verwandelt sich am 31. Dezember in eine einzige große Bühne und läutet ein besonderes Musikjahr ein. Der Wiener Silvesterpfad lädt Besucher aus der Stadt und aus ganz Europa zu über 100 Stunden Programm an acht Standorten ein, sieben in der Innenstadt und eine am Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater. Frei zugänglich und vielseitig, gehört dieses Open‑Air‑Festival zu den größten Neujahrsfeiern Europas und setzt in seiner 34. Auflage einen klaren Fokus auf das bevorstehende ESC‑Jahr 2026.

"Der Wiener Silvesterpfad steht seit über drei Jahrzehnten für ein gemeinsames, stimmungsvolles Feiern im Herzen unserer Stadt. Zum Jahreswechsel kommt eine besondere Dimension hinzu: Wien startet offiziell in das Eurovision-Jahr 2026 und ist stolz, Gastgeberin für hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa zu sein", sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Auftakt ins ESC-Jahr 2026

Am Rathausplatz, auf der größten Bühne des Silvesterpfads präsentieren Benny King und Christiana Uikiza die mitreißende Show „Best of Eurovision“ und vereinen die größten Song-Contest-Hits aller Zeiten. Begleitet von einer achtköpfigen Live-Band interpretieren die beiden Ausnahmesänger bekannte und beliebte Songs aus sieben Jahrzehnten Eurovision – von ABBA bis Conchita, von Céline Dion bis Loreen.

Der offizielle Start in das ESC-Jahr 2026 erfolgt exakt um Mitternacht. Mit dem Jahreswechsel nimmt die Eurovision Countdown Clock ihren Betrieb auf und zählt von diesem Moment an ununterbrochen die verbleibende Zeit bis zum großen ESC-Finale am 16. Mai 2026 herunter. Die Installation, bestehend aus einer großformatigen LED-Wand, die direkt an der Ringstraße aufgestellt ist und dort bis zum Finale gut sichtbar auf dem Rathausplatz präsent sein wird.

Über 100 Stunden Programm

Parallel bieten die anderen Bühnen ein kaleidoskopartiges Bild des Feierns: Auf der Freyung dominieren kraftvolle Stimmen und internationale Rhythmen, während am Hof Soul‑ und Disco‑Klänge der 70er‑ und 80er‑Jahre tanzen lassen. Der Graben verwandelt sich in Europas größten Open‑Air‑Ballroom mit Walzer‑Einführungen für alle Levels, und am Stephansplatz erklingen klassische Walzer und Operettenmelodien. DJs auf der Kärntner Straße bringen mit Latin‑Rhythmen und zeitgenössischen Pop‑Beats Bewegung in die Masse, während der Neue Markt Familien und Generationen mit einem bunten Mix aus Charts, Klassikern und Mitmachprogramm begeistert. Am Wintermarkt im Prater lädt "Let's Party & Dance" zum entspannten Tanzen unter freiem Himmel ein.

© Stadt Wien Marketing GmbH

Live-Übertragung Neujahrskonzert

Während das kulinarische Angebot von Streetfood über klassische Wiener Gerichte bis zu veganen Spezialitäten keine Wünsche offenlässt, bildet am 1. Jänner das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker den feierlichen Abschluss. Live‑Übertragungen am Stephansplatz und auf dem Wintermarkt sowie akustische Begleitung am Graben und der Kärntner Straße setzen einen würdigen Schlusspunkt. So wird aus dem Silvesterpfad ein gemeinsames Erlebnis, das Menschen zusammenführt und Wien als lebendige Bühne für Musik, Kultur und Gemeinschaft ins neue Jahr trägt.