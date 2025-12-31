Illegale Böller-Bauer sprengen ganze Wohnung in die Luft

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im deutschen Bochum hat es eine heftige Explosion gegeben.

Am Samstag kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Bochum zu einer dramatischen Explosion.

Im Moment des Vorfalls befanden sich eine 48-jährige Bewohnerin der Wohnung und ein 46 Jahre alter Besucher in den Räumen. Beide blieben glücklicherweise unverletzt, wurden jedoch vorläufig festgenommen. Die Polizei vermutet, dass die Explosion durch den mutmaßlichen Bau illegaler Böller ausgelöst wurde, wie die deutsche Bild berichtet.

70-jährige Frau verstarb

In einer angrenzenden Wohnung musste eine 70-jährige Frau nach der Explosion reanimiert werden. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Hilfe verstarb sie später im Krankenhaus. Ob ein direkter Zusammenhang zwischen der Explosion und dem medizinischen Notfall besteht, wird derzeit von der Polizei untersucht.

Statik des Gebäudes

Durch die Druckwelle wurde ein Fenster aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geworfen. Das Technische Hilfswerk prüft aktuell die Statik des Gebäudes, sodass die Bewohner bis zur Fertigstellung der Untersuchung nicht in das Mehrfamilienhaus zurückkehren dürfen.

Tatverdächtiger polizeilich bekannt

Während der Wohnungsdurchsuchung fanden Spezialisten der Analytischen Task-Force Dortmund mehrere Stoffe, die zur Herstellung illegaler Böller geeignet sind. Laut Bild-Informationen wurden auch Rohlinge entdeckt, die auf die Herstellung pyrotechnischer Gegenstände hindeuten. Zündvorrichtungen wurden jedoch nicht gefunden. Der 46-jährige Tatverdächtige ist bereits polizeilich bekannt und war in der Vergangenheit wegen der Herstellung illegaler Böller auffällig geworden.